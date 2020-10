PVV wil dat voltallige provinciebestuur opstapt vanwege 'kanaaldrama': "Zoveel geblunderd"

De PVV is in Overijssel vaak een partij die op de trommels slaat, maar twee moties van wantrouwen zijn niet bepaald alledaags. De eerste motie van wantrouwen is bedoeld voor gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het dossier Almelo-De Haandrik. Ook dient de PVV een motie van wantrouwen in tegen het voltallige college.

Vandaag wordt er in de provincie gediscussieerd en gestemd over de definitieve schaderegeling voor alle gedupeerden van kanaal Almelo-De Haandrik. Het schadevoorstel wordt waarschijnlijk verder uitgebreid. Zo worden ook schade van voor 1 januari 2011 en na 1 januari 2019 vergoed, staat in de aanvullende voorstellen van de statenleden.

'Geen andere keuze meer'

"Er is geen andere keuze meer", zegt Erik Veltmeijer over zijn beslissing. "Er zijn zoveel cruciale fouten gemaakt, dat is bijna oneindig om te noemen."

Het Statenlid wijst op het omstreden onderzoeksrapport van Deltares, de ja/nee-brieven die bewoners van het kanaal kregen, maar ook het schadevoorstel dat de coalitiepartijen begin juli weer introkken. Daardoor moesten gedupeerden maanden langer wachten op een schaderegeling.

"Dat zijn zo maar een paar fouten, die zo funest zijn voor de gemoedstoestand van de mensen. Er rest maar één ding en dat is opzouten."

Veltmeijer over waarom hij de moties van wantrouwen indient:

Politiek spel

De moties van wantrouwen krijgen vandaag geen meerderheid, zo is de verwachting. Veltmeijer: "Als de Statenleden een beetje lef en gezond verstand hebben, dan moeten ze doen waarvoor ze zijn aangesteld: de belangen behartigen van de inwoners. Dat betekent tegen dit college zeggen: wegwezen."

Inwoners van het kanaal Almelo-De Haandrik balen van het politieke spel dat gespeeld wordt. Speelt Veltmeijer zelf ook niet een politiek spel met twee moties van wantrouwen? "Nee, dat is het signaal dat het nu afgelopen moet zijn. Er moet een voorstel komen, waar de gedupeerden blij van worden, zodat ze verder kunnen met hun leven", aldus het Statenlid.

Kritiek

Andere partijen, zoals het CDA, zijn kritisch op de moties die de PVV vandaag wil indienen. Zo hekelde Bart van Moorsel (CDA) de aankondiging vorige week al. "Want daarmee bent u erop uit dat er volgende week geen schaderegeling komt", zei hij.