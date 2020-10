De Graafschap knikkert FC Twente uit de KNVB Beker

FC Twente is uitgeschakeld in de KNVB Beker. De formatie van Ron Jans ging in de eigen Grolsch Veste met 1-3 onderuit tegen De Graafschap en daardoor vindt de ploeg uit Enschede al in de eerste ronde zijn Waterloo.

Ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) voerde trainer Ron Jans vijf wijzigingen door in zijn elftal. De Lange, Smal, Selahi, Zerrouki en Lamprou mochten aan de aftrap verschijnen. De eerste kansen waren voor de bezoekers. Eerst raakte Van Mieghem de bal in kansrijke positie helemaal verkeerd en even later pareerde De Lange een slap schot van Konings.



Openingstreffer Hamdaoui

In de 18e minuut was de derde kans van De Graafschap wél raak. Voormalig Twente-huurling Hamdaoui kreeg de bal op randje zestien, aarzelde niet en schoot in de korte hoek de 0-1 achter De Lange. Niet veel later deed ook de thuisploeg, in een van de spaarzame Twentse aanvallen in de eerste helft, van zich spreken. Menig legde de bal panklaar voor Lamprou, maar de Griek kreeg de bal niet voorbij doelman De Boer.

De Graafschap verdubbelt marge

De bezoekers uit Doetinchem kwamen tien minuten voor rust zelfs op 0-2 en daar ging verdedigend geklungel bij de thuisploeg aan vooraf. Smal leverde de bal kinderlijk eenvoudig in en dat cadeautje was wel aan Konings besteed.

Danilo raakt de lat

Met Brama, Cerny en Dervisoglu in de ploeg ging Twente na rust op zoek naar de aansluitingstreffer. Na een uur spelen was Danilo dicht bij het eerste Twentse doelpunt, maar de Braziliaan raakte met een hard schot de lat.

Debutant Staring brengt spanning terug

Luttele minuten later brachten de gastheren de spanning terug dankzij debutant Staring. De centrumverdediger, die voor rust al was ingevallen voor de geblesseerde Dumic, zette de aanval zelf op en liep - na voorbereidend werk van Ebuehi - de 1-2 binnen. De thuisploeg ging vervolgens met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar tot grote kansen leidde dat aanvankelijk niet.



Einde verhaal

Cerny leek Twente op de verlossende 2-2 te brengen, maar van dichtbij kon doelman De Boer de Tsjech van scoren afhouden. Ver in blessuretijd zorgde Lelieveld vanuit een counter nog voor de 1-3 en daardoor is de eerste ronde van het bekertoernooi het eindstation voor de Enschedeërs.

FC Twente - De Graafschap 1-3

0-1 Hamdaoui (18)

0-2 Konings (34)

1-2 Staring (62)

1-3 Lelieveld (90+4)

Arbiter: Manschot

Geel: Van Heertum, Zerrouki, Lieftink

FC Twente: De Lange; Ebuehi, Pleguezuelo, Dumic (Staring/40), Smal; Selahi (Dervisoglu/46), Zerrouki, Roemeratoe (Brama/46); Lamprou, Danilo (Jeremejeff/82), Menig (Cerny/46)

De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum (Schuurman/63), Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Verbeek (Baas/90), Dekker (Van Huizen/63); Van Mieghem, Konings (Opoku/75), Hamdaoui.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de eerste ronde van de KNVB Beker