Aantal coronabesmettingen Overijssel blijft groeien, daling in andere provincies

Waar in een aantal provincies het aantal coronabesmettingen afneemt, blijft dat aantal in Overijssel toenemen. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM die vandaag bekend zijn geworden. Afgelopen week werden in onze provincie bijna 3.300 mensen positief getest door de GGD's.

Kijkend naar de cijfers van afgelopen week is te zien dat in een aantal provincies een daling is ingezet. In Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland wordt de afgelopen dagen steeds een lager aantal besmettingen doorgegeven aan het RIVM. Maar in Overijssel is dat aantal de afgelopen week bijna dagelijks hoger geworden.

In onze provincie zijn afgelopen week bijna 18.500 mensen getest op corona. Bijna 3.300 mensen bleken dus positief. Het gaat om de tests die door de GGD zijn afgenomen, de cijfers van de commerciële testlocaties zijn niet meegenomen.

Het aantal besmettingen dat het RIVM heeft binnengekregen ligt de afgelopen dagen rond zo'n 10.300 nieuwe coronabesmettingen per dag. De komende dagen is het afwachten of die afvlakking doorzet, of dat de groei weer groter wordt.