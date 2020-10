Scorende debutant Staring baalt van uitschakeling: "Klote"

De avond had zo mooi kunnen zijn voor Casper Staring. De centrumverdediger maakte dinsdagavond in de KNVB Beker zijn debuut voor FC Twente én luisterde zijn eerste wedstrijd ook nog eens op met een doelpunt. Omdat zijn treffer de uitschakeling tegen De Graafschap (1-2) niet kon voorkomen, overheerste bij hem toch de teleurstelling na afloop.

"Klote", antwoordde de verdediger op de vraag hoe hij de avond had beleefd. "We hebben verloren en dat is het eerste wat je denkt. Misschien denk ik morgen: mooi debuut en een doelpunt. Maar op dit moment is het gewoon klote."

Geen tijd voor zenuwen

De verdediger moest al voor rust invallen omdat de geblesseerde Dumic niet verder kon. "Omdat ik er direct in moest had ik ook niet echt tijd om zenuwachtig te zijn, dat had ik anders misschien wel gehad", vervolgt Staring, die het spel van Twente te pover vond. "De tweede helft was denk ik iets beter dan de eerste, maar niet goed genoeg om kansen te creëren en doelpunten te maken. We hadden meer kansen moeten creëren."