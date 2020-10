Heracles Almelo zonder problemen langs Telstar in KNVB Beker

Zonder trainer Frank Wormuth, captain Robin Pröpper en sterkhouder Orestis Kiomourtzoglou, die positief zijn getest op corona, had Heracles het in eigen huis even lastig tegen Telstar. In de voorbereiding op het huidige seizoen werd de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie eenvoudig met 4-0 opzij gezet, maar zo soepel ging het vanavond in eerste instantie niet.

Bakis met zijn eerste

Ondanks dat het spel niet groots was, waren het wel de Almeloërs die met een voorsprong aan de thee konden. Sinan Bakis maakte na een half uur voetbal vanaf elf meter de 1-0 voor Heracles, nadat scheidsrechter Clay Ruperti een handsbal constateerde en de bal op de stip legde. Het was voor de zelfverzekerde spits zijn eerste officiële goal in het zwart-wit.

Even daarvoor was Teun Bijleveld al dicht bij het openingsdoelpunt. De middenvelder verraste doelman Jasper Schendelaar door een vrije trap in één keer op doel te schieten, maar de inzet van Bijleveld eindigde op de buitenkant van de paal.

Plet terug in Almelo

In de slotfase van het eerste bedrijf was er nog een kans voor Rai Vloet en creëerde Telstar wat via Glynor Plet, oud-spits van Heracles. Tot de gelijkmaker tegen zijn voormalig werkgever kwam het echter niet voor Plet, die in het verleden ook de clubkleuren van FC Twente en Go Ahead Eagles verdedigde.

Geen onnodige minuten

De tweede helft een ander spelbeeld. Heracles liet zien dat het een niveau hoger acteert en vanaf het begin was duidelijk dat het weinig trek had in onnodige speelminuten. Delano Burgzorg en Silvester van der Water brachten elkaar veelvuldig in stelling, maar de aanvallers van Heracles lieten grote mogelijkheden onbenut. Even later was het wél raak voor Heracles. Burgzorg vond Vloet, die vakkundig afrondde.

In de koker

In de resterende minuten kwam de thuisploeg niet meer in de problemen tegen Telstar en werd het duel rustig uitgevoetbald, waardoor Heracles net als Go Ahead Eagles, dat een monsterzege boekte op NAC Breda, in de koker zit voor de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Voor FC Twente was de eerste ronde het eindstation. Gisterenavond werd er in De Grolsch Veste verloren van De Graafschap. De bekerduels Staphorst - PEC Zwolle en HHC Hardenberg - Vitesse zijn uitgesteld naar december, omdat amateurclubs vanwege de coronamaatregelen niet mogen voetballen. De loting voor de tweede ronde is aanstaande zaterdag.

Heracles Almelo - Telstar 3-0

1-0 Bakis (28/pen)

2-0 Vloet (73)

3-0 Szöke (90+1)

Arbiter: Ruperti

Geel: Van der Water; Cagro, El Yaakoubi, Liesdek

Heracles Almelo: Brouwer; Breukers (Oubella/76), Rente, Knoester, Hardeveld (Quagliata/82); Schoofs, Vloet, Bijleveld; Van der Water (Lunding/68), Bakis (Szöke/68), Burgzorg.

Telstar: Schendelaar; Van der Meulen, Liesdek (Dijkstra/58), El Yaakoubi; Pattynama; Najah, Cagro, Van Doorm, Adshead (Bronkhorst/66); Plet, Van Velzen (Sprangers/66).

Bekijk hier de uitslagen in de eerste ronde van de KNVB Beker en hier de statistieken van de spelers van Heracles.