Afl. 2 | De Impact van de Tweede Golf: knoop in de maag en jarige in de klas

We kunnen er niet omheen: tegen wil en dank vertolkte de Nederlandse horeca deze week een hoofdrol. Zij kregen tijdens de persconferentie onverwachts te horen tot zeker in december op de huidige voet verder te moeten.

Bij Arian Dijsselhof van Proeflokaal Zuid in Nieuwleusen hakt dat nieuws erin; hij moet noodgedwongen afscheid nemen van een personeelslid. Toch probeert hij in deze donkere tijden positief te blijven.

Vis op het droge

Daarnaast vertelt uitvaarbegeleider Marleen over haar eigen ervaring met corona. Zij raakte tijdens de eerste golf in het voorjaar besmet en is een halfjaar later pas weer terug op haar fysieke niveau. Ook laat ze met een indrukwekkend inkijkje zien hoe een condoleance in coronatijd gaat.

Onderwijs

Deze week een nieuw gezicht in de serie. Nicolle Slot sluit namelijk aan. Zij is juf van groep 3B van basisschool De Bloemenhof in Hardenberg. Vanaf deze week laat zij zien welke invloed deze crisis op haar werk heeft. Hoe beleven de kinderen deze nu al historische tijd? Welke aanpassingen zijn er nodig? En laten we direct maar feestelijk beginnen: hoe vier je als leerling tegenwoordig je verjaardag op school?

Dankbaar

Tot slot ontvangt ziekenhuisarts Jessica een bedankkaartje van een coronapatiënt die inmiddels van de covidafdeling is ontslagen. Ze legt uit dat patiënten komen en gaan, maar dat er deze week meer zijn gekomen dan vertrokken...