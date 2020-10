Overijsselse ziekenhuizen: onvoldoende nazorg beschikbaar voor coronapatiënt

Ziekenhuizen in heel Overijssel zien een toename van het aantal coronapatiënten. Voor mensen die zijn uitbehandeld of voldoende zijn hersteld om weer naar huis te kunnen, is er momenteel onvoldoende thuiszorg of andere opvang om hen thuis te begeleiden beschikbaar. De Rooij: "Die zorg of begeleiding is nodig, want als je behoorlijk ziek bent geweest, kun je niet ineens voor jezelf zorgen."

Ondertussen is er door ziekte onvoldoende capaciteit om iedereen de juiste nazorg te kunnen bieden. Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg worden ook ziek of krijgen te maken met corona in de thuissituatie waardoor ze tijdelijk niet inzetbaar zijn. "Het is moeilijk om alle teams te blijven bemensen", weet De Rooij. Sneltesten zouden voor een deel de oplossing kunnen zijn. "Er zit momenteel best een aantal medewerkers in quarantaine te wachten op een uitslag."

Coronateams springen bij

Om het tekort aan personeel op te vangen zijn op dit moment zogeheten coronateams actief. Die springen bij. "Maar mensen zullen na een ziekenhuisopname zeker niet de zorg krijgen waar ze voor ingeroosterd staan, omdat de medewerkers er niet zijn om die zorg te kunnen bieden."

De Rooij schets een somber beeld. "Vanwege het ontbreken van de juiste zorg of begeleiding ontstaat er een voortdurende stagnatie in de zorgketen die nog wel even aanhoudt als je de oplopende testaantallen ziet."

Dagelijks publiceert het RIVM besmettingscijfers die boven de tienduizend liggen. "Kijkend naar die cijfers, weet je dat over twee weken het aantal patiënten in de ziekenhuizen verder stijgt. Kort daarop zie je dat het aantal mensen dat een IC-bed nodig heeft toeneemt. Dit gaat nog wel even door."

Persconferentie Rutte en De Jonge

Met gemengde gevoelens keek De Rooij gisteravond naar de persconferentie van Rutte en De Jonge, waar geen nieuwe maatregelen werden aangekondigd. "Maar er moet echt wel wat gebeuren, willen we niet de komende weken een tekort aan bedden en vooral aan medewerkers hebben om mensen de zorg te bieden die ze nodig hebben. We moeten elkaar ook blijven steunen, dit kan niet alleen afhangen van de mensen in de zorg."

Minister De Jonge leek gisteren te suggereren dat de tweede besmettingsgolf over zijn piek heen lijkt te zijn. De Rooij herkent dat beeld niet. "Dat zijn helaas niet de cijfers die wij zien. Ik zou willen dat het zo was. Ik zou graag geruststelling willen geven. Helaas kun je niet op basis van een klein hobbeltje van een paar dagen zeggen dat het beeld nu helemaal gekanteld is. Dat is niet verstandig om te zeggen."

Zorgen om zorgmedewerkers

Behalve voorzitter van ROAZ Euregio is Sophia de Rooij ook de baas van ziekenhuis MST in Enschede. Ze maakt zich zorgen over haar personeel. "Houden ze het vol de komende zes maanden? Met die periode houden we toch wel rekening. Zo lang duurt het nog voor het weer een beetje mooi weer wordt en de zomer begint."

Door het aantal coronapatiënten heeft MST minder bedden beschikbaar voor andere patiënten. "Op drie afdelingen kunnen we bedden, die we normaal gebruiken voor andere zorg, daar niet meer voor gebruiken. In die bedden liggen nu coronapatiënten."

November is spannende maand

De maand november is volgens De Rooij een hele spannende maand. "Ik durf eigenlijk pas aan het eind van november te zeggen of het aantal besmettingen daalt. Nu is dat nog zeker niet het geval en over een week denk ik dat ook nog niet, want er worden nog steeds heel veel mensen positief getest en een deel daarvan zal zich ook in het ziekenhuis melden. Dat is een wetmatigheid die we ook in de eerste periode hebben gezien."