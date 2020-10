SGP in Staphorst pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid vanwege coronacrisis

De SGP in Staphorst pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Door de coronacrisis zou de gemeente volgens de partij belangrijke taken die ze van het Rijk opgelegd krijgt een jaar moeten uitstellen.

Het geld dat de gemeente bespaart, kan aangewend worden om de eigen burgers door de crisis heen te helpen. Het gaat dan om taakvelden zoals de Regionale Energie Strategie en de opgave om gemeentelijke gebouwen in 2030 op te waarderen naar energielabel A. Allemaal dingen die het Rijk de gemeenten oplegt.

Alles een jaartje opschuiven

"Dit jaar is door corona een verloren jaar. Het geld dat we op deze manier besparen, kunnen we aanwenden voor onze burgers", aldus SGP-raadslid Hendrik Troost.

Hij stelde deze vraag gisteravond tijdens de raadsvergadering over de begroting. "We kunnen een gentleman 's agreement sluiten dat wanneer deze crisis voorbij is en het weer goed gaat, we deze taken versneld uitvoeren."

Sympathiek plan

De overige partijen vinden het plan sympathiek, maar niet uitvoerbaar, want dingen stilzetten, kan zomaar niet.

"Burgers en ondernemers moeten kunnen rekenen op de gemeente die ook investeert. We kunnen wel een signaal afgeven. Op het moment dat de overheid niet over de brug komt met geld dat we nodig hebben, dan kunnen wij niet alles uitvoeren", aldus Jacob Spiker van het CDA.

Volgens burgemeester Gerrit Jan Kok moet je nu dingen doen, die je moet doen. Zorg ervoor dat je straks vooraan zit, dat je er klaar voor bent als het weer beter gaat.

Kok verwacht ook dat de gemeenten de komende jaren minder geld krijgen van het Rijk en dat je daarom moet doorgaan met het uitvoeren van projecten die opgelegd zijn. Alle miljarden die nu in de economie worden gestopt, moeten ergens vandaan komen.