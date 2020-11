Moet gezin purhuis Vriezenveen zelf opdraaien voor het afvoeren van pur-afval?

De kwestie rond het pur-huis in Vriezenveen speelt al bijna acht jaar. In januari 2013 laat Rick Keijzer zijn woning aan de Hoffmansweg isoleren met pur-schuim. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkend isolatiespecialist. Maar na afloop van de werkzaamheden worden alle gezinsleden ziek. Ze krijgen klachten als hoofdpijn, buikkrampen, keelpijn en spontane neusbloedingen.

Pas drie jaar later blijkt dat alle klachten te maken hebben met de gassen uit het isolatieschuim. Het jonge gezin verlaat het huis dan hals-over-kop en logeert in de boerderij van opa en oma. De aannemer die de isolatiewerkzaamheden uitvoerde, erkent dat er in de samenstelling van de verschillende pur-chemicaliën een fout is gemaakt. Maar de verzekeringsmaatschappij van de aannemer wil de schade niet vergoeden.

Intussen blijkt dat alle gezinsleden hypersensitief zijn geworden voor de chemicaliën in het purschuim. Terugkeren naar de oude woning is daarom uitgesloten. Uiteindelijk begint de broer van het gedupeerde gezin, Leon Keijzer, een crowdfundingsactie. Doel daarvan is het gezin een nieuwe toekomst te geven. Al tijdens de succesvolle inzameling - er wordt 43.000 euro ingezameld - wordt de woning gesloopt.

Maar ook bij de sloop komen chemische gassen vrij van het purschuim. Meerdere afvalverwerkingsbedrijven willen de bult stenen in Vriezenveen niet ophalen. Het bouwpuin wordt door hen aangemerkt als chemisch afval. Met vrienden en bekenden probeert de familie Keijzer het pur van alle stenen te bikken, maar het blijkt monnikenwerk. Daarnaast krijgen ook meerdere helpers dezelfde klachten als het gezin, toen ze nog in het huis woonden.

Ten einde raad stapt de familie naar de gemeente om mee te denken over een oplossing. Na de nodige mediapublicaties en maatschappelijke onrust in de buurt, grijpt de gemeente Twenterand op vrijdagmiddag 20 juli 2018 in. De gemeente eist dat de familie Keijzer het puin uiterlijk de volgende maandag heeft laten opruimen. Omdat de familie het op zo'n korte termijn niet geregeld krijgt, wordt het afval uiteindelijk in opdracht van de gemeente weggehaald. Pas na bijna drie maanden wordt de familie Keijzer door de gemeente gesommeerd om de opruimkosten te betalen, 61.672 euro.

De familie Keijzer voelt zich in de steek gelaten door de gemeente, zo blijkt vandaag tijdens de zitting voor de civiele rechter. Zo nam de gemeente na de sommatie de telefoon niet meer op, terwijl alles destijds op zeer korte termijn geregeld moest zijn. Volgens advocaat Van Rossen van de familie Keijzer is er geen toestemming gegeven om het afval door de gemeente te laten verwijderen. "Het was mijn afval en het lag op mijn grond, de gemeente had het recht niet het zonder mijn toestemming weg te halen", voegde Rick Keijzer eraan toe tijdens de zitting.

Volgens advocaat Klostermann van de gemeente Twenterand kwam de familie zelf naar de gemeente omdat ze hulp nodig hadden. "Hij kreeg het zelf niet opgelost, want hij kon geen verwerker vinden voor het afval. Nu probeert hij zijn probleem op het bord van de gemeente te schuiven. Door veel de publiciteit te zoeken wist hij maatschappelijke onrust te veroorzaken. De kosten voor het opruimen van dit afval is een marktconforme prijs. Het was niet herbruikbaar puin door de vervuiling met pur."

Een kort schikkingsoverleg tijdens de zitting bracht de gemeente en het gezin vandaag niet dichter bij elkaar. Daardoor gaat de rechtbank nu bepalen wie er voor de kosten moet opdraaien. Op 16 december volgt de uitspraak.