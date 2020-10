"Derde steunpakket van kabinet voor horeca is een fooi"

Het kabinet had op 13 oktober niet een gedeeltelijke lockdown moeten afkondigen, die enkel horeca en cultuur hard raakte, maar een totale lockdown. Dat vindt Alco van Berkel, eigenaar van onder meer Carelshaven in Delden. Van Berkel hoorde tot zijn verbazing minister De Jonge aankondigen dat de huidige situatie voor horeca en cultuur nog tot in december zo blijft.

"Het zou gisteravond geen persconferentie worden maar een persmoment waarin geen nieuwe maatregelen zouden worden aangekondigd, toch werd tussen neus en lippen meegedeeld dat de horeca nog tot in december gesloten blijven."

Fooi

De noodmaatregelen die het kabinet daar in het derde steunpakket tegenover stelt, doet van Berkel af als een fooi. In het derde steunpakket is opgenomen dat horecabedrijven die getroffen worden door de coronacrisis een eenmalige uitkering krijgen van 2500 euro.

"Neem alleen al wat wij betalen aan huur", stelt Van Berkel die niet te spreken is over de hulp vanuit Den Haag voor de noodlijdende horeca. Hij schreef het van zich af op Facebook.

Natuurlijk ziet Van Berkel ook wel in dat er maatregelen nodig zijn om de tweede coronagolf te breken, maar waarom moeten horeca en cultuur de klappen opvangen?

Besmettingen achter de voordeur

"Het feit of het steunpakket toereikend is of niet is overigens niet wat ons het meeste tegen de borst stuit. Het ergste is dat het aantal besmettingen achter de voordeur steeds verder toeneemt, dat illegale viaductparty’s door honderden jongeren worden gehouden en dat veel Nederlanders zich gewoonweg niet aan de regels houden."

Ik ben er van overtuigd dat die lockdown er nog steeds komt Alco van Berkel

Het was veel beter geweest als het kabinet op 13 oktober besloten had het hele land in een lockdown te zetten. Nu is de focus nog steeds gericht op de horeca.

Deel van de oplossing

"Een veroordeling van een onschuldige, want wij treffen hierin geen blaam. Wij waren niet het probleem, maar juist een onderdeel van de oplossing", aldus Van Berkel verwijzend naar de maatregelen die hij en zijn collega horecaondernemers hebben genomen.

"Ik ben er van overtuigd dat die lockdown er nog steeds komt", aldus Van Berkel die aangeeft dat Nederland er ook al grotendeels doorheen had kunnen zijn als de regering half oktober al een algehele lockdown had afgekondigd.

Wanneer de maatregelen weer versoepeld kunnen worden? Van Berkel weet het niet. Het kabinet houdt het vaag. De huidige maatregelen zijn verlengd tot in december. Niemand weet vooralsnog of de restaurants met kerst weer open zijn.

Een mokerslag in plaats van kleine hamertikjes Alco van Berkel

Traditioneel drukke tijden voor de horeca, de kerstdagen. "Het hotel zit vol tijdens de kerstdagen. Dat is elk jaar zo." Van Berkel weet niet of hij zijn gasten moet teleurstellen. Voorlopig richt hij zich op het aanbieden van afhaalmaaltijden, maar hij is niet de enige.

Loyaliteit minder

"We vissen allemaal in dezelfde vijver." En de kwaliteit in presentatie die je kunt bieden bij een afhaalmaaltijd is beperkt. Daarbij is de loyaliteit van mensen richting de horeca minder dan tijdens de eerste golf., heeft Van Berkel gemerkt.

Van Berkel is niet alleen kritisch op de regering maar ook op de lokale overheid, verwijzen naar de algehele lockdown waar de Veiligheidsregio Twente onlangs om vroeg.

"Die liepen voor de muziek uit", aldus Van Berkel, die dus liever had gezien dat het hele land direct een periode op slot was gegaan. "Een mokerslag in plaats van allerlei kleine hamertikjes."

Reproductiegetal

Het is pappen en nathouden nu, terwijl het doel is het reproductiegetal van het coronavirus in Nederland zo snel mogelijk onder de 1,0 te krijgen. Dat lukt wat Van Berkel betreft alleen met maatregelen die alle Nederlanders treffen.

De horecaondernemer kan rekenen op veel steun van zijn collega's. Het bericht wordt veel gedeeld en collega's reageren instemmend op zijn verhaal.

Die goede zomer hadden we anders ook wel gehad Alco van Berkel

Van Berkel kan weinig anders dan wachten tot de maatregelen van de overheid weer versoepeld worden. In de zomer bood die versoepeling de kans op het maken van een inhaalslag. "Maar die goede zomer hadden we anders ook wel gedraaid."

Dus ook al draaide Van Berkel break even, ergen blijft er toch altijd een gat bestaan in de inkomsten.