Etherpiraten kopen 'per ongeluk' legaal radiostation en zijn ineens geen piraat meer

Etherpiraten zijn doorgaans 'vrije jongens'. Liefhebbers die het liefst oer-Hollandse liedjes draaien, onder het genot van een biertje en een zware shag. En sommigen van hen kunnen genieten van het kat-en-muisspelletje met de opsporingsdiensten. Maar de leden van de BOT bevinden zich nu ineens in het 'andere kamp'. Door een opmerkelijke speling van het lot.

Apparatuur gezocht

De BOT zendt nu nog uit via internet. De klok rond, 24 uur per dag. Vanuit een blokhut in de Enschedese wijk Velve.

Toen het piratenteam enige tijd geleden op zoek was naar nieuwe apparatuur werd een oproep geplaatst. En daar kwam een reactie op. "Van iemand die zei dat hij zowel een studio als zender had", vertelt Jeffrey Endeman. "We gingen er naartoe en om heel eerlijk te zijn, waren we er niet zo van onder de indruk. Het zag er allemaal wat verouderd uit. Maar die verkoper bleef er maar op hameren dat die zender geld waard zou zijn. We hadden daarover zo onze gedachten en wilden gewoon die apparatuur."

Verrassing

Maar eenmaal terug in Velve kwamen ze tot een verrassende ontdekking. Te midden van de spullen lag een bord met daarop uitzendfrequenties. Wat bleek? De verstokte kameraden hadden de zender gekocht van Radio Rosita met als standplaats Haaksbergen. Een station bovendien waarmee de kameraden van de BOT in technisch opzicht zo weer de ether in kunnen. Maar dan dus legaal.

Begrip

Radio Rosita, begin zeventiger jaren opgericht, is tot op de dag van vandaag een begrip onder de liefhebbers van piratenmuziek. Intussen hebben de kameraden contact gehad met Harrie Hoesstee, de man achter Rosita. Hoesstee staat de Enschedese etherpiraten nu met raad en daad bij.

Twee stations

Jeffrey Endeman benadrukt echter dat de BOT hoe dan ook blijft bestaan. "Het team van de BOT is weliswaar hetzelfde als van Radio Rosita, maar de uitzendingen worden verschillend. Bij Radio Rosita zonden ze heel veel verschillende muziekstijlen uit. Duitse Schlagers, blaasmuziek. Terwijl de BOT echt gefocust is op de oer-Hollandse piratenhits."

Nieuw leven inblazen

Niettemin hebben de mannen van de BOT plannen het aloude Radio Rosita nieuw leven in te blazen. Ze hebben intussen contact gezocht met het Agentschap Telecom. "Zodra we duidelijkheid hebben, willen we zo snel mogelijk gaan uitzenden. Via de FM-band of via DAB+. Het liefst dat laatste natuurlijk. Want we willen met onze tijd meegaan."