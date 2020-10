Politie blijft waarschuwen voor WhatsApp-fraude en toont beelden van fraudeurs in Enschede en Zwolle

Steeds meer mensen hebben zelf een zogenoemd "vriend-in-nood"-bericht gekregen, of kennen iemand die zo'n appje heeft ontvangen. Een vriend of familielid zegt dan via WhatsApp dat hij of zij een nieuw nummer heeft, niet veel later blijkt diegene problemen te hebben om rekeningen te betalen en komt het verzoek of je wat betalingen voor kunt schieten.

Campagne

"We zijn een online campagne gestart", vertelt Westerhoff. "We verspreiden een video via social media om mensen te waarschuwen. Mensen boven de 55 jaar worden het vaakst slachtoffer, met de video proberen we juist de jongeren te bereiken, zodat zij hun vader, moeder of opa en oma ervan bewust kunnen maken."

Enschede

Deze vrouw gaat er bij een geldautomaat in Enschede vandoor met het geld van een slachtoffer van WhatsApp-fraude:

De belangrijkste les is volgens de politie: boek nooit iets over totdat je diegene echt hebt gesproken. "En trap niet in de trucs", zegt Westerhoff. "Want door de criminelen worden nu soms ook stemmen opgenomen van die bekende van je. Je hoort dan vaak alleen "hallo hallo, ik hoor je niet", alsof het een slechte lijn is en daarna verbreken ze de verbinding. Dan hopen ze dat je erin trapt en denkt dat je die bekende echt aan de lijn hebt gehad. Maar zorg echt dat je zeker weet dat die bekende het is, en dat kan alleen door echt het gesprek aan te gaan."

Zwolle

Deze man haalt duizenden euro's uit een geldautomaat in Zwolle. Het geld is van twee dames van in de zeventig, die ook via WhatsApp in de val werden gelokt:

Naast de WhatsApp-fraude worden cybercriminelen ook steeds beter in het namaken van de websites van banken. Een 85-jarige vrouw kreeg in Holten een mail waarin stond "voorkom blokkade, klik op deze link". De mail leek afkomstig van de bank, maar was in werkelijkheid gemaakt door cybercriminelen. "Als je die mailtjes krijgt en je twijfelt, bel eerst met het nummer dan jij zelf van de bank hebt, voordat je ergens op klikt", waarschuwt Westerhoff.

Holten

"In Holten werd de 85-jarige vrouw meteen na die mail zelf gebeld, zogenaamd door haar bank. De vrouw aan de telefoon vroeg om haar banksaldo en had daarna een overtuigend verhaal. Die vrouw van 85 moest haar spaargeld overboeken naar een "veilige" bankrekening, anders zou ze 't geld misschien kwijt zijn. En of ze dan ook haar overboekingslimiet even kon verhogen."

"Deze vrouw aan de telefoon had zo'n overtuigend verhaal, dat die oude vrouw twintigduizend euro van haar eigen rekening naar die "veilige" rekening overmaakte. Ze dacht: de bank belt me zelf, dus dan zal het wel goed zijn. Nou, niet dus. Want even later staan deze personen bij een geldautomaat in Rotterdam als het geld van die "veilige" rekening te halen, waar die vrouw het geld naar had overgeboekt."

De politie heeft hier meer tips staan om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercrime. "Doe vooral altijd aangifte bij de politie", zegt Westerhoff", dan kunnen we de zaak onderzoeken en hopelijk ook snel verdachten oppakken."

Tips?

Zo is de politie nu op zoek naar de personen die bij de geldautomaten in Enschede, Zwolle en Rotterdam staan. Herken je iemand? Laat het dan meteen weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede of Zwolle een privébericht op Facebook

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000