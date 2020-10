Veehouder uit Haaksbergen heeft dagtaak aan procederen tegen gemeente

Volgens de gemeente Haaksbergen is dat een overtreding van de Wet bodembescherming. De veehouder kreeg daarvoor een dwangsom van 5000 euro. Maar omdat hij de boel niet opruimde, mocht hij van de gemeente ineens afrekenen. Het afval ligt er nog steeds.

Dat kan voor de gemeente een reden zijn om een nieuwe dwangsom op te gaan leggen of de boel op zijn kosten op te ruimen. Zo rijgt de ene procedure zich weer aan de andere.

Historische grenssteen

De veehouder ligt hij al minstens 10 jaar in de clinch met de gemeente. De meest opmerkelijke zaak in die reeks is het begraven van een historische zwerfkei op zijn grond op de grens van Haaksbergen en Enschede.

Volgens de veehouder lag die in de weg, waardoor hij zijn land niet goed kon bewerken. Hij kreeg opdracht om de grenssteen weer boven de grond te halen en dat resulteerde in meerdere rechtszaken. Daarna ontstond weer een ruzie over wie moest opdraaien voor de kosten van het opgraven.

Ongelijke behandeling

Nu mag de Raad van State weer gaan oordelen over de gestorte mest en veevoer. Volgens de veehouder meet de gemeente met twee maten. “Waarom word ik bestraft en al mijn buren niet? Ik heb vele bedrijven gezien waarbij de mest structureel op het land ligt. Het gaat om tientallen bedrijven.”

Of en zo ja, waarom dit zo is, werd niet echt duidelijk tijdens de zitting. Een woordvoerster van de gemeente stelde dat de veehouder de overtredingen bij anderen niet heeft aangetoond en de gemeente had ook geen overtredingen vastgesteld. Maar de vraag of er ook controles bij anderen zijn uitgevoerd, werd niet gesteld door de raadsvoorzitter.

De veehouder beloofde wel dat hij een goede opslag voor de mest wil aanleggen. Maar hij was er nog niet aan toegekomen, vanwege de vele procedures die hij bij diverse rechtbanken voert. Onder andere tegen de gemeente Haaksbergen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.