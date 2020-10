Regionale huisartsen steunen oproep aan gezonden ouderen om griepprik over te slaan

"We zien op dit moment bij veel huisartsenpraktijken in de regio dat er een tekort aan het griep vaccin dreigt."

Ook bij de huisartsenpraktijk waar ze zelf werkt, de Caroussel in Ommen, wordt het spannend. Er is momenteel meer vraag dan aanbod. "Ondanks het feit dat we afgelopen zomer vijftien procent meer vaccin hebben ingeslagen, loopt de wachtlijst voor mensen die de griepprik willen hebben flink op".

Van de 1600 griepprikken in Ommen zijn er inmiddels zo'n 400 uitgedeeld, de komende drie weken volgt de rest. Pas daarna wordt duidelijk hoe groot het tekort aan het griepvaccin in Ommen daadwerkelijk is.

"Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Als er veel mensen van uit ons reguliere bestand dit jaar niet komen opdagen voor de griepprik valt het misschien mee en kunnen we ook de 120 mensen van de wachtlijst helpen."

Maar vooralsnog lijkt het daar niet op. Volgens Jansen Holleboom zijn veel huisartsenpraktijken op zoek naar extra vaccin. Ze kloppen aan bij andere instellingen die mogelijk nog voorraad griepvaccin over hebben, al lijkt dat wel op vissen in een nagenoeg lege vijver.

Of er op korte termijn extra vaccin geproduceerd en gekocht kan worden is niet duidelijk. "Ik ga er vanuit dat er landelijk hard gewerkt wordt aan een oplossing voor het tekort. Tot die tijd hoop ik op begrip van de patiënten en cliënten die we niet kunnen bedienen."