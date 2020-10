Rosékalverhouders luiden noodklok door gebrek aan compensatie: "Ons voortbestaan in gevaar"

Rosékalverhouders luiden de noodklok. Door de coronacrisis lijden ze dermate grote verliezen dat het voortbestaan van hun bedrijven en de sector in gevaar komt. De rosékalverhouders komen namelijk niet in aanmerking voor een financiële compensatie.

Bijna de helft van alle kalverhouders, ongeveer zeshonderd bedrijven, is rosékalverhouder. Het merendeel daarvan heeft geen vast contract met een slachterij of integrator. Daarin verschillen ze van hun collega's die blankvleeskalveren houden.

Sinds het coronavirus in Nederland is, zijn de verliezen bij deze groep opgelopen naar honderd- tot driehonderdduizend euro per gezinsbedrijf. En hoewel deze week bekend werd gemaakt dat de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opengesteld voor álle ondernemers uit alle bedrijfssectoren, kunnen rosékalverhouders hier geen gebruik van maken.

Grote verliezen

De TVL-regeling stelt dat het omzetverlies minimaal dertig procent moet bedragen om in aanmerking te komen. Kalverhouders hebben te maken met een prijsdaling van 25 procent, maar omdat de winstmarges relatief klein zijn en de productiecyclus acht tot twaalf maanden duurt, zijn de kosten veel hoger dan de opbrengsten. Dat leidt tot die grote verliezen van honderdduizenden euro's.

Aangezien rosékalverhouders overwegend familiebedrijven zijn, zonder personeel, hebben zij dus tot dusver ook geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling.

'Worden vergeten'

Hans Luijerink is rosékalverhouder in Overdinkel. Hij weet dat hij en zijn collega's niet de enigen zijn die niet gebruik kunnen maken van de regeling. Luijerink: "Wij zijn heus niet het zieligste jongetje van de klas, maar we willen nu wel aan de bel trekken. Er wordt een bak aan steunmaatregelen getroffen, maar wij worden vergeten.”

De meeste boeren kunnen wel teren op een paar maanden omzetverlies en dat gebeurt soms ook. Maar het verschil met eerdere periodes van verlies is dat er momenteel geen perspectief is voor de boeren. Want wanneer houdt de coronacrisis op?

Luxere segment

"We raken het kalfsvlees wel kwijt", legt Luijerink uit, "maar het gaat nu voor een lagere prijs weg. Wij zitten in het luxere segment, dat niet meer wordt betaald." Daarmee bedoelt de rosékalverhouder te zeggen dat hij zijn vlees normaal aan de horeca verkoopt, waar klanten wel wat geld willen neerleggen voor mooi kalfsvlees.

Nu mensen niet meer naar een restaurant kunnen of door de crisis noodgedwongen op hun geld moeten letten, wordt dat vlees niet meer verkocht. Daardoor moeten de boeren hun vlees noodgedwongen voor een lagere prijs aan de supermarkt verkopen, waar het verwerkt wordt tot gehakt of worst.