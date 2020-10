Zijn dit de mannen die in de zomer inbraken in auto's en huizen in Genemuiden?

Op maandag 27 juli zijn 's nachts twee mannen gefilmd die van de straat Lislodde naar Koppel lopen. Aan de Lislodde is die nacht ingebroken in een huis. Daarbij is een voordeur opengebroken en zijn binnen spaarpotten leeggeroofd en gouden sieraden gestolen.

Even later lopen de twee mannen weer over het bruggetje dat de twee straten met elkaar verbindt. Dan valt op dat één man een klapstoeltje in zijn hand heeft. Hij heeft ook een kale plek op zijn achterhoofd. Bij een andere woning aan de Lislodde wordt die nacht ook geprobeerd in te breken. Maar daar wordt uiteindelijk alleen een raam vernield.

Inbraken in auto's

Enkele weken later, op 18 augustus, worden beelden gemaakt bij een huis aan de Zwanenbloem in Genemuiden. Daar wordt tussen twee en drie uur 's nachts een autodeur opengetrokken en verdwijnt het kleingeld dat in het middenconsole lag.

Rond het tijdstip van de diefstal is een man gefilmd die heen en weer loopt in de wijk. Die nacht wordt geprobeerd meer auto's in de buurt open te breken, mogelijk is de man daarbij betrokken. Hij lijkt op de man die enkele weken daarvoor met het klapstoeltje door de wijk liep.

Tips?

De politie wil weten wie de mannen zijn. Heb je tips? Geef het door.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwartewaterland een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Blijf je liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000