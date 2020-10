Enschedese horecaondernemer: "Je houdt overal rekening mee en je moet snel schakelen"

"Gisteravond zat ik als burger te kijken en ik dacht alleen aan de volksgezondheid. Het kwartje viel bij mij pas later en toen die viel dacht ik direct aan mijn onderneming en aan mijn werknemers." Het is voor hem geen verrassing dat zijn zaak nog langer dicht moet.

Om het hoofd boven water te houden moet de ondernemer snel schakelen. Volgens hem blijf je dan bij het moment en daar is hij, samen met zijn medewerkers, druk mee bezig.

Om de medewerkers aan het werk te houden zet Kleisen in op bezorgen. "We gaan S(t)ampotten, zo noemen we dat hier, bezorgen. De hele bediening staat te springen om op de fiets te stappen. We zijn vanaf 1 juni ook keihard aan het werk geweest en je merkt gewoon dat iedereen ook wil".

Maar die nieuwe manier van werken is niet winstgevend. "Ik doe mijn uiterste best om alle vaste mensen en hopelijk ook alle parttimers in dienst te houden", vertelt hij.

Of de ondernemer zelf ook op de fietst stapt is nog niet helemaal duidelijk. "Indien nodig stap ik ook op de fiets, maar gelukkig hebben we genoeg mensen die aan het werk zijn, dus ik blijf meestal hier op het nest."