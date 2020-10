Daders van straatroof in Deventer nog spoorloos

Op maandagmiddag 5 oktober gaat hij met een vriendin naar de binnenstad van Deventer. Als ze samen kleding en parfum hebben gekocht, willen ze nog naar supermarkt Jumbo. Als het onderweg begint te regenen, besluiten ze te schuilen bij de onderdoorgang van de Prinsenplaats naar de Roggestraat.

Mannen met bivakmutsen

"Toen we daar stonden kwamen ineens twee mannen met bivakmutsen en messen op me af", vertelt het slachtoffer. "Ze zeiden tegen mij: we weten dat je geld bij je hebt en we zijn niet bang om het mes te gebruiken. Ik zei dat ik geen geld bij me had. Toen ontstond een worsteling en werd ik geslagen en geschopt."

De twee mannen krijgen het geld uiteindelijk te pakken en rennen de Roggestraat in. De 20-jarige man belt meteen de politie, maar de mannen zijn dan al niet meer te vinden. "We weten dat het om een blanke en een donkere man gaat", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Ze zijn allebei tussen de 1.85m en 1.90m lang. De blanke man is slank en de donkere man is breed en droeg een dikke zwarte jas en een zwarte broek."

Slachtoffer achtervolgd?

Het slachtoffer had enkele uren voor de beroving geld opgenomen. Hoe de twee mannen dat wisten, is onduidelijk. "Daar zijn wij heel benieuwd naar", zegt Westerhoff. "De beroving vond plaats tussen half zes en kwart voor zes die middag. Ruim drie uur daarvoor had de man gepind in Colmschate."

De onderdoorgang van de Prinsenplaats naar de Roggestraat waar de beroving plaatsvond (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Het slachtoffer zelf zegt niets opvallends gezien te hebben tijdens het pinnen. "Nee, en ik ben daarna ook niet achtervolgd. Misschien heeft iemand in de stad gezien dat ik veel geld bij me had", vertelt de 20-jarige man.

De politie hoopt op tips van getuigen. Westerhoff: "We hopen dat mensen de beroving hebben gezien. Daarom vragen we iedereen die op 5 oktober rond half zes in de buurt van de Prinsenplaats, de Roggestraat, het Bergkerkplein of de Walstraat om goed na te denken of ze die mannen misschien hebben gezien. Ze waren na 5 oktober in het bezit van een groot geldbedrag, AirPods en de sleutels van die 20-jarige jongen. Misschien is dat iemand opgevallen.

Tips?

Heb je informatie? Geef het door, dat mag ook anoniem.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000