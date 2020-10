Directeur Concordia Enschede: "Vooral kleine theaters en artiesten hebben het zwaar"

Concordia in Enschede heeft het moeilijk, maar houdt het volgens directeur Willem Jaap Zwart nog wel even vol. "Wij hebben het geluk dat we verschillende disciplines hebben: film, theater en beeldende kunst. Maar met name kleine theaters die geen andere functies hebben, die hebben het heel zwaar. Maar wij houden het op deze manier nog wel anderhalf jaar vol."

Corona maakt creatief en dus biedt Concordia online films aan en ook theatervoorstelling worden live uitgezonden. "Er kijken vaak meer mensen dan in de zaal kunnen en het leuke is dat mensen van over de hele wereld kijken. Onze laatste voorstelling werd ook gezien vanuit Australië, Amerika en Canada."

De hardste klappen vallen bij de ZZP'ers en artiesten Willem Jaap Zwart

Toch heeft ook Concordia moeten snijden. "We hebben een beperkte reorganisatie door moeten voeren, maar dat is wel te overzien. De hardste klappen vallen bij de ZZP'ers en artiesten. Die zijn volledig afhankelijk van het geld dat de instellingen doorgeven. Wat wij doen met het geld voor cultuurondersteuning, wat we van het Rijk, de provincie en de gemeente krijgen, is zorgen dat dat geldt naar artiesten blijft gaan. Dat de mensen die de kunst maken, waar het eigenlijk om gaat, ook profiteren."