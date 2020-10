Impasse tussen Twente Airport en Inspectie: wanneer vliegen Boeing 747's uit?

Twente Airport heeft een kort geding aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op het vliegveld staat een zestal Boeing 747's, dat niet meer mag opstijgen. Volgens de inspectie heeft het vliegveld daar de juiste vergunning niet voor. Maar de tijd dringt, want Lufthansa heeft drie van de zes Boeings verkocht. Eén Boeing had al in Amerika moeten zijn.

Vanmiddag beslist de bestuursrechter in Zwolle over de zaak, tenzij beide partijen er deze ochtend samen nog uitkomen. De inspectie is ondertussen nog in gesprek met Twente Airport, want ILT wil liever samen met de luchthaven tot een oplossing komen, zonder kort geding.

Wat ging eraan vooraf?

De zes zware vliegtuigen werden afgelopen zomer met gejuich onthaald op het Twentse vliegveld. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa parkeerde de 'grote jongens' op Twente Airport, omdat er door de coronacrisis veel minder wordt gevlogen.

"Deze vliegtuigen gaan voorlopig voor langere tijd geparkeerd worden op Twente Airport", zei een enthousiaste Meiltje de Groot destijds, directrice van het vliegveld.

Dwangsom opgelegd

Maar intussen hangt de vlag er op het Twentse vliegveld een stuk minder vrolijk bij. Lufthansa heeft drie van de zes Boeing 747's verkocht aan het Amerikaanse GE Aviation Materials. Het bedrijf gaat de vliegtuigen demonteren en recyclet de onderdelen. De andere drie blijven voorlopig in Enschede staan.

Het probleem is alleen dat de vliegtuigen niet meer op mogen stijgen vanaf 'Twente'. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is Twente Airport onvoldoende ingericht om de grote Boeings te laten opstijgen. En dat is volgens een woordvoerder van de ILT bekende informatie. "Dit moet niet overkomen als een verrassing bij de luchthaven."

Om er zeker van te zijn dat de vliegtuigen op de grond blijven, heeft de inspectie het Twentse vliegveld op 14 oktober een dwangsom opgelegd. Daarmee wil de ILT voorkomen dat de luchthaven opnieuw handelt in strijd met de voorschriften zoals opgenomen in het veiligheidscertificaat.

Begin juni landden er twee Boeings op Twente Airport en daar waren wij niet van op de hoogte Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Inspectie niet op de hoogte

Want het ging al eerder mis. "Begin juni landden er twee Boeings op Twente Airport en daar waren wij niet van op de hoogte", zegt de woordvoerder van ILT. Volgens haar is dat wel gebruikelijk als een vliegveld niet aan de benodigde eisen voldoet.

"We hebben Twente Airport duidelijk gemaakt dat dit niet kan volgens het huidige veiligheidscertificaat. Er werd ons verzekerd dat de vliegtuigen niet meer zouden vertrekken en alle zes werden ontmanteld. Daarom hebben we meegewerkt en het veiligheidscertificaat aangepast."

Het lijkt voor het Twentse vliegveld dus allemaal anders gelopen dan gepland, maar volgens de inspectie waren de afspraken vanaf dag één helder. De infrastructuur van de luchthaven is volgens de ILT niet ingericht voor deze zware vliegtuigen.

Kort geding aangespannen

De Gemeenschappelijke Regeling Technology Base, waar het vliegveld deel van uitmaakt, heeft intussen een kort geding aangespannen tegen de inspectie.

Jan Schuring, directeur van Technology Base, wilde inhoudelijk niet op de kwestie ingaan omdat de rechter zich er nog over moet buigen. Wel zei hij dat het veiligheidscertificaat door beide partijen verschillend wordt geïnterpreteerd.

AELS, het bedrijf dat vliegtuigen ontmantelt op de Twentse luchthaven, zegt in deze kwestie geen partij te zijn. Volgens directeur Derk-Jan van Heerden heeft AELS besloten niet te bieden op de Boeing 747's toen ze op de markt kwamen.

Vragen gesteld aan het college

De 'vliegtuigsoap' houdt de gemoederen inmiddels flink bezig. De Enschedese Statenleden Arjan Hof (ChristenUnie) en Frederik Tattersall (FVD) hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Beiden willen weten waarom de Boeing 747's niet mogen vertrekken. "Er ligt een moderne en goed onderhouden baan van ruim drie kilometer. Het opstijgen kan, maar het mag niet", veronderstellen zij. Ook raadslid Gertjan Tillema (D66) van de gemeente Enschede heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Twente Airport-directeur Meiltje de Groot was niet bereikbaar voor commentaar.