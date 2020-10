Bijleveld tevreden na bekerzege Heracles: "Kortste weg naar Europa"

Teun Bijleveld is tevreden over de tweede helft die Heracles Almelo woensdagavond op de mat legde in de bekerwedstrijd tegen Telstar. In eigen huis rekenden de Almeloƫrs na een stroef eerste bedrijf, na de rust af met de bezoekers uit de Keuken Kampioen Divisie: 3-0.

"We speelden een slordige eerste helft, maar na de rust hebben we het goed opgepakt", zegt Bijleveld na afloop. Waar dat dan aan lag? "We hielden de bal langer in de ploeg, was het een stuk beter en creëerden we veel meer."

Vaker scoren

De middenvelder is blij met de drie goals die Heracles produceerde. "3-0 is een prima uitslag. We hebben de nul gehouden, dat is belangrijk. Ik ben blij dat we er drie hebben gemaakt, want we weten dat we meer moeten scoren. Dus hopelijk kunnen we hier op verder bouwen", vervolgt hij.

Kortste weg naar Europa

Heracles plaatste zich dus voor de koker voor de tweede ronde. Tot tevredenheid van Bijleveld. "De beker is natuurlijk belangrijk, je wilt zo ver mogelijk in dat toernooi komen. Het is immers de kortste weg naar Europa", besluit hij.