Overijsselse clash Twente-PEC, Heracles wacht ongeslagen FC Utrecht

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij

FC Twente – PEC Zwolle

De eerste Overijsselse derby van het seizoen in de Eredivisie en natuurlijk een speciaal duel voor Ron Jans. De Twente-trainer is geboren Zwollenaar en was jarenlang speler en trainer bij PEC.

Over de statistische kansen op een zege van PEC in Enschede kunnen we kort zijn: die zijn nul procent. Nooit wonnen de Zwollenaren bij FC Twente een competitieduel.

De grootste nederlaag leed PEC in december 1984: 6-0. Trainer Co Adriaanse zag zijn ploeg nog wel goed starten, maar goals van Willy Carbo en Martin Koopman (strafschop) braken het verzet uit Zwolle. Daarna was het aan PEC-keeper Piet Schrijvers te danken dat de score bleef steken op 6-0. Manuel Sanchez-Torres was goed voor twee van die resterende treffers.

De laatste ontmoeting in De Grolsch Veste stond in het teken van een kolderiek misverstand tussen PEC-keeper Xavier Mous en verdediger Yuta Nakayama. Zij keken op de doellijn vertwijfeld naar elkaar wie een zacht kopballetje van Joël Latibeaudiere zou wegwerken. Dat betekende uiteindelijk de winnende treffer voor Twente, het werd 2-1.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Heracles- FC Utrecht

Heracles wacht al vijf wedstrijden op een competitiezege, terwijl FC Utrecht één van de drie ploegen is die nog ongeslagen zijn.

De laatste zege van Heracles tegen FC Utrecht in eigen huis dateert van maart 2017. Brandley Kuwas en Thomas Bruns bogen in de tweede helft een achterstand om in de 2-1 overwinning.

Vorig jaar maart was het duel in Almelo mede door de VAR een spektakelstuk. Utrecht won met 5-1. Jesper Drost kreeg rood na ingrijpen van de videoscheidsrechter en er waren twee omstreden strafschoppen in het voordeel van de bezoekers.

De Heracles-goal werd gemaakt door Adrián Dalmau die nu onder contract staat bij FC Utrecht. Door blessures kwam hij na de coronabreak in maart niet meer in actie.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Scheidsrechter Bax speelde een hoofdrol bij Heracles-Utrecht in maart 2019 (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – Excelsior

Een duel in de middenmoot van de Eerste Divisie tussen twee ploegen die de motor nog niet aan het draaien hebben. Wel won zowel Go Ahead (6-0 van NAC) en Excelsior (4-0 van Helmond Sport) deze week ruim in de KNVB Beker.

In de eigen Adelaarshorst blijft Go Ahead de laatste jaren goed overeind tegen de bezoekende Kralingers. De laatste keer dat Excelsior won was ruim vijftien jaar geleden. Die wedstrijd in maart 2005 stond voor de aftrap in het teken van een imponerend en emotioneel afscheid van de zwaar geblesseerde Niels Kokmeijer. Of het een rol heeft gespeeld in de magere prestatie die Go Ahead vervolgens leverde zal altijd een vraag blijven: Excelsior won eenvoudig met 3-0.

Aftrap: zaterdag 14.00 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.