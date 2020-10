Gemeente Twenterand kritisch over schaderegeling 'probleemkanaal': "Bewoners onvoldoende geholpen"

Gisteren stemde de provincie in met een ruimere schaderegeling. "Wij maken ons grote zorgen over de manier waarop u invulling geeft aan de schaderegeling", schrijft het college van de gemeente Twenterand in een brief aan de provincie.

Niet alle schade vergoed

In het voorstel waar gisteren mee werd ingestemd, is opgenomen dat alleen schade aan woningen, bedrijfspanden en een combinatie daarvan wordt vergoed. Schade aan andere opstallen, zoals een schuur, wordt alleen vergoed als er sprake is van een onveilige situatie.

De gemeente Twenterand is daar niet bepaald content mee. "Dit houdt naar onze mening in dat getroffen bewoners met een groot deel van de schade blijven zitten aan bijvoorbeeld schuren, schuttingen en terreinverhardingen."

Meer kritiek

En de Twentse gemeente heeft meer kritiek op het aanvullende schadevoorstel van de provincie. Zo hekelt Twenterand dat er geen vergoedingen worden gegeven als gedupeerde bewoners bijvoorbeeld tijdelijk op zoek moeten naar een vervangende woonruimte tijdens het herstel van hun woning.

"In die gevallen waar forse schade aan woningen is opgetreden, kunnen bewoners niet in hun woning blijven tijdens het schadeherstel. De te maken kosten komen voor rekening van de bewoners", aldus Twenterand.

'Schadeherstel schiet tekort'

Ook is de gemeente kritisch op het niet onverplicht vergoeden van vervolgschade. "Schade aan meubels, vloeren, etc. blijft voor rekening van de bewoners. Dat geldt ook voor de kosten van rechtsbijstand en andere deskundigen. (Te)veel kosten blijven voor rekening van de bewoners."

Twenterand vindt bovendien dat het 'duurzaam schadeherstel' tekort schiet. De provincie wil regulier schadeherstel laten uitvoeren, maar Twenterand vindt dat onvoldoende. "Omdat de ondergrond in het gebied nog niet 'in rust' is en de schade in het gebied nog steeds toeneemt. Bewoners kunnen hierdoor straks wederom in de situatie terechtkomen waarin zij nu verkeren."

Vaker aan bel getrokken

Het is niet voor het eerst dat Twenterand aan de bel trekt bij de provincie; eerder riep de gemeente al op een einde te maken aan 'de uitzichtloze situatie' voor kanaalbewoners.

Twenterand verzond de nieuwe brief aan de provincie weliswaar voorafgaand aan het debat gisteren, maar de punten uit de schaderegeling waar Twenterand kritiek op heeft, zijn in stand gebleven in het aanvullende schadevoorstel.