Onderzoek UT: "Zorgen over privacy reden waarom mensen CoronaMelder app niet gebruiken"

De aanhoudende zorgen over de privacy is de belangrijkste reden waarom mensen de app CoronaMelder niet gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De app - die in juli het eerst werd getest in Twente - is inmiddels 3,7 miljoen keer gedownload. "Maar er leven 13 miljoen volwassenen in ons land, dus heel veel mensen gebruiken de app niet", zegt UT-onderzoeker Giedo Jansen.

Het kabinet is ervan overtuigd dat de app CoronaMelder een belangrijk instrument kan zijn om grip te krijgen op het coronavirus. 3,7 miljoen Nederlands hebben de app op hun telefoon staan. Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app, schrijft de NOS.

De Universiteit Twente onderzocht in juli hoe Nederlanders dachten over de app, waar toen nog mee werd getest in onze provincie. Meer dan de helft van de Nederlanders had in de zomermaand zorgen over privacykwesties. Om precies te zijn 68 procent van de Nederlanders maakte zich hierover redelijk tot erg veel zorgen. Vandaag publiceerden de onderzoekers hun rapport op coronapapers.nl.

Privacy blijft zorgenkind

Onderzoeker Giedo Jansen denkt dat de zorgen van toen ook die van nu zijn en de reden waarom de app 'slechts' 3,7 miljoen keer gedownload is. "We hebben 13 miljoen volwassenen in Nederland. Dat betekent dat een overgroot deel van de mensen de app nog steeds niet gebruikt en ook niet gedownload heeft. Het blijft dus relevant te melden waarom het overgrote deel de app niet gebruikt."

De zorgen over de privacy zijn te begrijpen, maar volgens Jansen heeft de overheid er veel aan gedaan om die zorgen weg te nemen. "De app slaat maar weinig gegevens op. Doet dat ook anoniem. Toch zijn dat precies de punten waar mensen zich zorgen over blijven maken. Veelal onterecht, maar mensen maken zich er toch zorgen over."

Mensen zien ook voordelen

De UT-onderzoekers melden dat er niet alleen negatief wordt gedacht over de app. "Mensen zien ook wel de voordelen van de app", zegt Jansen. "Mensen hebben wel het idee dat de app kan helpen bij het bestrijden van deze maar ook van een mogelijke toekomstige pandemie en dat een app zou kunnen helpen om kwetsbare groepen te beschermen."

App kan helpen bij deze en mogelijke toekomstige pandemieën Giedo Jansen, onderzoeker UT

Het vertrouwen van mensen in de overheid speelt ook een rol bij het gebruik van de app, zien de onderzoekers. "Er is veel gezegd over het vertrouwen in de overheid in een crisis. Als mensen vertrouwen hebben in de overheid en de manier waarop de overheid is omgegaan met de ontwikkeling van de app, dan is de intentie om de app te gaan gebruiken ook groter."