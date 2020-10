Het wordt een hele stille coronawinter voor vakantiegangers

Eerder deze week werd bekend dat het zogenoemde Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van het kabinet, voor de komende kerstvakantie zal pleiten voor een negatief reisadvies voor het buitenland.

"De dag ervoor zei premier Rutte in zijn persmoment al dat we hierover op korte termijn duidelijkheid mogen verwachten. Nou, één en één is dan twee. Daarvoor hoef je geen wiskunde te hebben gestudeerd", verzucht Arjan Koster, directeur van reisorganisatie OAD.

Rampzalig seizoen

Zijn bedrijf heeft een rampzalig seizoen achter de rug. Deze zomer werd 90 tot 95 procent minder omzet gedraaid en er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de diverse steunmaatregelen vanuit de overheid.

De hoop was dan ook voor een deel gevestigd op de winter. En de voortekenen waren niet eens zo slecht, aldus directeur Koster. "Zo zouden we in november 5.000 tot 5.500 mensen naar Disneyland Parijs vervoeren. Maar ja, dat sluit nu de deuren."

Verloren winter

De OAD is normaal gesproken een belangrijke vervoerder van Overijsselse wintersporters. Maar volgens Koster wordt ook dat een verloren seizoen als het beoogde negatief reisadvies er daadwerkelijk komt. "Dan kun je het als een reisorganisatie als de onze verder schudden."

Veilige wintersport

Vanuit de Alpenlanden worden intussen verwoede pogingen gedaan om toch nog maar zoveel mogelijk wintersporters die kant op te lokken. De autoriteiten in die landen maakten recent bekend dat er maatregelen zijn genomen om een veilige wintersport te garanderen. Onder meer door voldoende ruimte in acht te nemen bij de skiliften.

Bovendien zijn voor dit seizoen de massale après-skiparty's verboden verklaard. Vorig seizoen werden ze algemeen gezien als een van de belangrijkste virusverspreiders.

Tekst gaat verder onder foto

De massale après-skiparty's zijn deze winter taboe (Foto: Marita Steggink)

Het OMT heeft daar echter grote bedenkingen bij: reden om te pleiten voor een negatief reisadvies.

'Wat te zoeken?'

OAD-directeur Koster: "Inderdaad, je kunt op eigen gelegenheid en eigen verantwoording met je autootje daar naartoe rijden en in een vakantiehuisje gaan zitten. Maar wat als daar de horeca op slot gaat? Dan heb je er niet zoveel meer te zoeken."

Tekst gaat verder onder foto

OAD-directeur Arjan Koster: "Deze periode heeft ook geleerd hoe erg we onze vakanties missen." (Foto: RTV Oost)

Eigen land

Een van de weinige reële opties deze winter is vakantie in eigen land. Waarbij zich echter waarschijnlijk dezelfde situatie voordoet als afgelopen zomer: overvolle vakantieparken en amper nog een huisje te krijgen. En ook in eigen land is de cruciale vraag wat er deze winter wel en niet geopend is.

Plan voucherbank

Intussen probeert OAD zoveel mogelijk te snijden in de vaste kosten. Chauffeurs heeft OAD al sinds enkele jaren niet meer in dienst. Die worden - net als de touringcars - ingehuurd van vaste collega-partners.

De coronacrisis hakt er ook voor OAD behoorlijk in. Alle hoop is daarom nu gevestigd op een nieuwe regeling die in de maak is. Directeur Koster: "De diverse partners in de reisbranche zijn momenteel met elkaar in gesprek over de lancering van een speciale voucherbank. Die bank houdt in dat, wanneer passagiers per se hun voucher willen verzilveren, ze van de reisorganisatie hun geld krijgen. Die reisorganisatie hoeft dit geld vervolgens pas later - uitgesmeerd over enkele jaren - terug te betalen aan de bank. Voor onze branche is het essentieel dat die bank er komt."

'Vakantie gemist'

Ondanks alle misère is het volgens Koster gelukt vrijwel alle personeelsleden binnenboord te houden. "Op een handjevol na van wie we het contract niet hebben verlengd. Maar de meeste van de 33 mensen op kantoor hebben we kunnen behouden. En dat willen we ook per se. Want we zijn ervan overtuigd dat deze crisis ooit ten einde is. En dan gaan we met z'n allen weer massaal reizen. Want de afgelopen periode heeft vooral ook geleerd hoezeer we onze vakanties hebben gemist."