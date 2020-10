Quarantaine of isolatie? GGD Twente over meest prangende coronavragen

Het aantal coronabesmettingen in Twente ligt nog altijd onverminderd hoog: ruim een op de vijf mensen die zich laat testen, heeft het virus ook. De GGD Twente belt iedereen die positief test op het virus persoonlijk op. En daarbij leven er veel vragen én zorgen, zegt de gezondheidsdienst.

Geschrokken

"Wij merken dat mensen vaak geschrokken reageren", zegt Marije Boxhoorn, coördinator bron- en contactonderzoek bij GGD Twente. "Dat heeft ermee te maken dat mensen een verantwoordelijkheidsgevoel hebben en bang zijn dat ze iemand besmet hebben die kwetsbaar is in hun omgeving, bijvoorbeeld als mensen in de zorg werken."

Het telefoongesprek met de GGD is vaak erg waardevol, stelt Boxhoorn. "Wij kunnen die zorgen wegnemen door te kijken of iemand daadwerkelijk risico heeft gelopen, dus langer dan een kwartier binnen die anderhalve meter is geweest."

Wij namen een kijkje bij de GGD Twente:

Uitslag online bekijken

Er leven meer vragen. Wat doe je bijvoorbeeld na een coronatest? Boxhoorn: "Als je getest bent, dan is het belangrijk dat je thuis blijft totdat de uitslag bekend is. Je kan zelf de uitslag in de gaten houden op coronatest.nl, maar bij een positieve uitslag word je altijd gebeld door de GGD."

Doordat de GGD de handen vol heeft aan alle nieuwe coronabesmettingen, is het advies om vooral digitaal je uitslag te bekijken. "Dat gaat het snelste, vaak sneller dan het afwachten van een telefoontje."

Quarantaine en isolatie zijn echt twee heel verschillende dingen GGD Twente

Isolatie of quarantaine?

Een groot misverstand is volgens de GGD het verschil tussen quarantaine en isolatie. "Het zijn echt twee heel verschillende dingen", zegt Boxhoorn.

"Isolatie gaat over de patiënt, die blijft thuis omdat hij of zij besmet is. Dat duurt zeven dagen vanaf de eerste dag dat je klachten kreeg. Je moet minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, voordat je weer naar buiten mag."

"Quarantaine gaat over de persoon die mogelijk besmet is, die blijft preventief thuis. Dat is tien dagen, vanaf het laatste contactmoment met de besmette persoon."

Testen in quarantaine

Als je huisgenoot of gezinslid positief test op corona, hoef je jezelf overigens niet direct te laten testen. Boxhoorn: "Die tien dagen dat je thuis moet blijven in quarantaine, is het belangrijk dat je alert bent op klachten. Maar je laat jezelf alleen testen als je klachten hebt."