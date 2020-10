OM vraagt vrijspraak voor verdachte in sadistische gijzelingszaak Almelo

Het OM vraagt vrijspraak voor één van de drie verdachten in de lugubere gijzelingszaak in Almelo. Doordat een advocaat vanwege corona niet aanwezig kon zijn, kwamen zijn twee cliënten (die als hoofdverdachten worden gezien) niet aan bod.

Eind augustus was de laatste zitting in de zaak. Advocaat Yehudi Moszkowicz wraakte de rechters, nadat de rechtbank had geweigerd om tien meegebrachte getuigen onder ede te horen. "Mijn cliënten vinden dat u daarmee de schijn van vooringenomenheid tegen u heeft", aldus de advocaat.

De zaak kwam vanmiddag haperend op gang: advocaat Moszkowicz kon niet bij de zitting zijn. Omdat hij zijn pleidooi niet via een scherm wil doen, ging het vanmiddag maar over één van de verdachten: T. uit Almelo.



Vermiste partij cocaïne

Centrale vraag in de zaak: Wat gebeurde er in de nacht van 19 op 20 mei vorig jaar in de woning aan de Pijlkruidstraat? Volgens de officier van justitie is het slachtoffer urenlang gemarteld. Aanleiding was een vermiste partij cocaïne, die het slachtoffer zou hebben gestolen.



Toch is niet vast te stellen of T. betrokken was bij de mishandeling van het slachtoffer, aldus de officier. Het OM vraagt daarom alleen een taakstraf van 180 uur voor een andere zaak, namelijk het runnen van een hennepplantage.

Vermiste drugs

Volgens het OM hebben de andere twee (hoofd)verdachten het slachtoffer urenlang gemarteld. Het begon met dreigementen, waarbij ze de Hagenaar vroegen waar de drugs waren. Toen hij zijn mond hield, lieten ze hem een kogel zien die ze 'door zijn flikker zouden schieten’.

Bewerkt met hamer

Vervolgens werd het slachtoffer op een stoel vastgebonden en met een hamer en knuppels geslagen, aldus de officier van justitie. De Hagenaar brak hierbij zijn neus en ribben. Ook liep hij een hersenschudding op.

Daarnaast zou hij zijn bewerkt met een stroomstootwapen en werd er gedreigd met het afknippen van tenen. De man zou ook gedwongen zijn getatoeëerd. Een van de tatoeages die de man kreeg bestond uit de initialen van een van de verdachten, een andere uit de tekst ACAB (All Cops Are Bastards).

Volgende week verder

De zaak tegen één van de overgebleven hoofdverdachten gaat volgende week verder. De andere hoofdverdachte komt waarschijnlijk volgend jaar pas aan bod; hij kampt met rugklachten.