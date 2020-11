Corona gooit roet in het eten: fysieke sinterklaasintochten geschrapt

Er komen dit jaar geen alternatieve fysieke sinterklaasintochten in Overijssel. Dat heeft te maken met de landelijke coronamaatregelen die evenementen in deze crisistijd verbieden. Gemeenten mogen geen vergunningen verlenen.

Dat is het gevolg van de mededeling die minister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie deed. Daarin gaf hij aan dat de huidige coronamaatregelen naar verwachting tot zeker in december zullen gelden. Tot die tijd mogen er dus geen evenementen plaatsvinden. Dus over twee weken ook geen alternatieve intochten.

De huidige coronamaatregelen laten geen enkel evenement toe. Er zijn echter wel uitzonderingen. Dat zijn theaters, bioscopen, casino's, concertzalen, betogingen, manifestaties en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties en markten.

Open vrachtwagen

In Almelo zagen ze het al helemaal voor zich: Sinterklaas en zijn pieten in een open vrachtwagen door de stad. Het creatieve idee kan voor dit jaar rechtstreeks de prullenbak in, want de gemeente zal geen vergunning verstrekken. "Een besluit van de Veiligheidsregio", zegt Martin Kroeskop van Almelo Events.

Toch betekent dat niet dat er in de textielstad geen aandacht aan de komst van de goedheiligman wordt besteed. "We maken een sinterklaasfilm. Dat mag net als online intochten wel", vertelt Kroeskop.

Drive-in

De Veiligheidsregio IJsselland geeft aan dat zij geen besluit neemt over het wel of niet doorgaan van intochten. De veiligheidsregio geeft aan dat gemeenten een vergunning moeten verlenen, maar verwacht dat dit gezien de landelijke regels niet zal gebeuren.

In Kampen heeft de intochtorganisatie nog geen uitsluitsel gekregen over hun ingenieuze plan. Organisator Jacco Swillens heeft alles al tot in de puntjes uitgedacht. Het plan is namelijk om de Sint in de haven van het industrieterrein te laten aanleggen, publiek mag per auto door een drive-in rijden om hem te verwelkomen. De vergunning is ook al een aantal weken geleden aangevraagd.

Swillens verwacht dat ook door dit plan een dikke streep kan. "Het zou raar zijn als het wel mag", doelt hij op de huidige coronamaatregelen.

Videoboodschappen

De huisbezoeken van Sinterklaas worden door de maatregelen ook moeilijker. De Sint-Nicolaascentrale FC Berghuizen uit Oldenzaal is een van de grootste sinterklaascentrales van het land en heeft al aangekondigd dit jaar niet aan huisbezoeken te doen. Ook zij zien online als de enige oplossing.

"Ouders kunnen ons informatie over hun kinderen sturen en op basis daarvan maken wij een gepersonaliseerde videoboodschap voor ze", vertelt Wim Olde Kalter van de Sint-Nicolaascentrale.