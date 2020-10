De komst van bezorgdienst Picnic naar Zwolle was wegens succes vertraagd

Picnic is door corona later dan gepland in Zwolle en heeft een wachtlijst van 7000 klanten

Door corona is de vraag naar online boodschappen de afgelopen maanden zo groot, dat Picnic het te druk had om de vestiging Zwolle op tijd te openen.

Websuper Picnic profiteert flink van de coronacrisis. In steden waar het bedrijf al actief is, is de vraag naar het thuisbezorgen van boodschappen explosief toegenomen. Daardoor werd het steeds moeilijker om landelijk uit te breiden. De meeste tijd en energie ging zitten in het uitbreiden van de huidige locaties.

Profijt van corona

Steeds meer mensen vrezen besmettingsgevaar in supermarkten en laten de boodschappen liever thuis bezorgen. Ook door het vele thuiswerken krijgt het bedrijf meer klanten. Er is daardoor vaker iemand thuis die de boodschappen kan aannemen.

Nog voordat de coronacrisis uitbrak schoof het bedrijf de uitbreidingsplannen al enkele jaren naar voren. Vervroegd werd in Apeldoorn een distributiecentrum geopend. Daar worden de boodschappen voor heel Oost Nederland gesorteerd en in kratjes gedaan. Met vrachtwagens worden deze boodschappen naar de hubs gebracht.

De hub in Zwolle is gevestigd in een grote loods van de voormalige Philipsfabriek aan de Ceintuurbaan. Vanuit vrachtwagens worden de kratjes overgeladen in kleine elektrische bezorgwagens. Woensdag is deze overslag in Zwolle geopend en werden de eerste boodschappen bezorgd.

Wachtlijst

Picnic in Zwolle heeft nu zo'n 1.200 klanten en nog eens 7.000 staan op een wachtlijst. Op dit moment is er nog niet genoeg capaciteit om alle klanten van dienst te zijn. Het distributiecentrum in Apeldoorn moet nog verder worden uitgebreid en ook voor de vestiging in Zwolle wordt nog naar personeel gezocht.

Nieuwe arbeidsplaatsen

Er werken nu zo'n vijftien mensen in Zwolle en er rijden acht bezorgauto's. Over drie weken zullen er zo'n 35 mensen werken. Tegen het einde van dit jaar werken er bij Picnic in Zwolle zo'n vijftig mensen. En er rijden dan ongeveer twintig wagens. Picnic verwacht dat het werven van personeel vrij makkelijk gaat omdat er in de coronacrisis veel mensen minder werk hebben of zelf hun baan verliezen.