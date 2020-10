Enschedese burgemeester Van Veldhuizen nog in ziekenhuis: "Voorlopig niet inzetbaar"

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij werd afgelopen zondag met corona opgenomen in Medisch Spectrum Twente (MST) in zijn stad. Voorlopig is de burgemeester, die tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Twente is, uit de running.

Van Veldhuizen werd vorige week positief getest op het coronavirus. In de dagen daarna verslechterde zijn toestand; hij kreeg hoge koorts en een longontsteking, en werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Van Veldhuizen ligt op de reguliere afdeling en niet op de intensive care, benadrukt de Veiligheidsregio Twente.

"Als burgemeesters leven we ontzettend mee met hem, maar ook met zijn gezin", zegt Patrick Welman namens de Veiligheidsregio Twente.

Vervangers

Naar hoe het er nu voorstaat, is Van Veldhuizen nog weken uit de running. Niels van den Berg neemt als loco-burgemeester voorlopig de taken van Van Veldhuizen over in Enschede.

De Veiligheidsregio Twente kent al wisselende voorzitters, die carrousel draait door. "We hebben een vervangingsregeling, daar hebben we net nog met elkaar over gesproken. We hebben dat goed georganiseerd", aldus Welman.