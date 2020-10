Predikant prijst corona-initiatieven Bathmen: "De kerk hoeft niet te doen waar het dorp goed in is"

Toen het aantal coronagevallen in Bathmen vorige maand enorm toenam, ging het dorp vrijwillig in lockdown. Sportverenigingen staakten hun activiteiten en het hele sociale leven ging op de spaarstand. Het is tekenend voor de mentaliteit van het Sallandse dorp: samen de schouders eronder.

'Erg alleen'

Maar ook in een dorp als Bathmen waar de mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken, ligt de eenzaamheid op de loer. Ans den Heeten (78) mag na een hersenbloeding niet meer autorijden. De eens zo actieve vrouw ziet haar sociale kring steeds kleiner worden. Toen twee weken geleden haar goede vriendin positief werd getest op corona, moest ze in quarantaine.

"Vreselijk", zegt ze over die tijd. "Ik heb veel vrienden en kennissen maar als je tien dagen dagen in quarantaine moet, dan is dat erg alleen."

Ans is bang voor eenzaamheid en voor corona (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer )

Handbalteam doet boodschappen

Voor de boodschappen kan Ans terug vallen op de meisjes van de plaatselijke handbalclub. Na een telefoontje met Floor Verhoef hangt ze haar boodschappentas buiten, met een briefje eraan. Niet veel later komt Floor de boodschappen brengen. "Geweldig", zegt Ans over het initiatief van de club. "Ook leuk dat ik daardoor ook nog eens jeugd aan de deur krijg."

Ans is angstig om corona te krijgen. "Maar ik ben ook bang om eenzaam te worden. Ik woon in een leuke straat en ken heel veel mensen via de kerk, maar het kan je zo overkomen dat je of eenzaam wordt, of corona krijgt."

Pastoraat door telefoon

Gert Wijnstok en zijn vrouw Hanneke Diermanse betrokken in januari de pastorie van de protestantse gemeente. De beide predikanten hadden zin om hun nieuwe gemeente te leren kennen, maar de coronamaatregelen maakten het begin moeilijk.

Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Diermanse: "Al snel ging de kerk dicht en gingen groepen niet door. Dan is het heel lastig om mensen te leren kennen." Pastoraat gaat nu dan ook vooral via de telefoon: "Het verrast me wel dat je telefonisch nog zoveel kunt doen. Dat heeft ook waarde."

Eenzaamheid door lockdown

Wijnstok en Diermanse worden bijgestaan door kerkelijk werker Hanneke Overduin. Overduin, die zelf in Okkenbroek woont, onderhoudt vooral de contacten met de ouderen thuis en in de verschillende woon-zorgcentra zoals Het Dijkhuis.

Daar waren veel sterfgevallen en het huis ging op slot. Overduin was geraakt door de eenzaamheid van de mensen. Omdat er niets boven echt contact gaat, grijpt ze nu elke gelegenheid aan om bij de mensen op bezoek te gaan.

De belevingstuin van Het Dijkhuis (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Wandelen in de belevingstuin

Vandaag gaat Overduin met de 95-jarige Geertje Buurman wandelen in de belevingstuin van Het Dijkhuis. Een rollator gebruikt ze niet. Mevrouw Buurman woont sinds 1 oktober in Het Dijkhuis. Haar man overleed in juli. Ze woonde buitenaf en zag op tegen de lange winter.

"Als er iets is, wie moet me dan helpen? De mensen die ik ken zijn ook oud. En ik houd er helemaal niet van om hulp te vragen". Bang voor eenzaamheid is ze niet. "ik kan me wel vermaken, maar een beetje onder de mensen zijn is wel zo plezierig", zegt de krasse dame. Ze heeft het erg naar haar zin in Het Dijkhuis.

Geertje Buurman (95) (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Een warm bad

Pastoraat is eigenlijk een heel geforceerde manier van omzien naar elkaar, zegt Wijnstok.. "Je moet het organiseren omdat het niet gebeurt. Hier gebeurt het! Dat vind ik echt sterk". Overduin beaamt het: "Laatst sprak ik een weduwnaar die me vertelde dat hij elke dag wordt gebeld door zijn buurvrouw, die vraagt hoe het met hem is. Bathmen wordt ervaren als een warm bad. Dat is mooi".

Aanstaande zondag 1 november is in het radioprogramma Hoogtij een interview te beluisteren met de pastores Overduin, Diermanse en Wijnstok.