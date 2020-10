Beste advies tegen werkloosheid: laat je omscholen

Het UWV kwam vandaag met werkloosheidscijfers naar buiten, die ondanks de invloed van corona mee lijken te vallen. Na een eerste forse instroom in de WW in april en mei van dit jaar, zitten de instroomcijfers nu zelfs onder het gemiddelde van vorig jaar.

Wel geeft het UWV aan dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor bij- en omscholen. De 47-jarige Fruke kwam via het UWV in aanraking met zijn droombaan. "Ik wilde graag de zorg in en door een opleiding via het UWV ben ik nu wijkcoach in Enschede."

Fruke was al voordat corona zijn intrede deed geswitcht en is daar blij mee. "In de detailhandel zijn natuurlijk veel meer klappen gevallen dan in wat ik nu doe. Ik werk nu thuis, maar dat is wel te doen."

Eerder dit jaar zond RTV Oost al de serie 'Het Roer om' uit, waarin voorbeelden te zien waren van mensen die van baan moesten veranderen omdat hun werk door corona niet door kon gaan.