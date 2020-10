GGD opent teststraat in Hengelo, wil naar acht locaties in Twente

Sneller en dichterbij huis je laten testen op corona: de GGD Twente opent een nieuwe testlocatie in Hengelo. De gezondheidsdienst wil naar acht locaties voor heel Twente. Dat kan, nu de testcapaciteit flink is opgehoogd.

De GGD heeft al teststraten in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Goor, en kleinere testlocaties in Bentelo en Denekamp. Daar komt komend weekend een testraat in Hengelo bij. De exacte locatie wordt nog door de GGD bekend gemaakt.

"De testcapaciteit is enorm toegenomen", zegt Erik Maarsingh van GGD Twente. "Als je je vanochtend aanmeldt, kun je 's middags getest worden. Het is wel afhankelijk van de testraat, de een is wat drukker dan de ander, maar over het geheel genomen kun je binnen 24 uur terecht."

Acht testlocaties

De GGD wil in totaal naar acht testlocaties voor Twente. Naar verwachting komt er, naast Hengelo, dus nog een teststraat bij. Op welke locatie dat is, is nog niet bekend.

"We willen graag meerdere teststraten hebben", zegt Maarsingh. "XL-teststraten, zoals ze in het westen hebben, vinden wij niet zo'n goede oplossing voor Twente. Wij hebben veel liever testlocaties dicht bij onze burgers."

De GGD Twente verwacht dat het testlandschap de komende tijd flink gaat veranderen. Doel: mensen sneller en dichterbij huis op corona laten testen.