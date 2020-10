Knarrenhof in Hasselt eindelijk grote stap dichterbij

Als het aan de initiatiefnemers had gelegen hadden ze inmiddels allang in de Knarrenhof in Hasselt gewoond, maar de inspraakprocedures hebben voor flinke vertraging gezorgd. De bewoners van de van der Vechtlaan willen niet dat de groenstrook waar ze nu op uitkijken wordt aangetast door het wooncomplex.

Een Knarrenhof is een woonvorm waarin mensen zelfstandig wonen maar ook samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke elementen, en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Inmiddels zijn er al meerdere Knarrenhoven gerealiseerd, onder meer in Zwolle.

Bomen weg

Er is wel meerdere keren overleg geweest tussen omwonenden en de Knarrenhof. De plannen zijn ook enigszins aangepast, zo is. de ingang van het complex verschoven naar het Tijlswegje. Maar een deel van de groenstrook met een aantal bomen moet wel verdwijnen voor de bouw. Het groen dat verdwijnt wordt wel weer gecompenseerd binnen hetzelfde plan.

De oude gebouwen op het terrein waar de Knarrenhof komt zijn al gesloopt (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Voor de meerderheid van de raad is dit genoeg om in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan. Er is al jaren behoefte aan levensloopbestendige woningen in Hasselt, en het concept van een Knarrenhof past naadloos in de wensen van de gemeente.

"Wordt juist mooier"

Op de plek waar de Knarrenhof komt, stonden vroeger het politiebureau en de gemeentewerf. Geen mooie gebouwen, en helemaal niet passend op die plek, vindt wethouder Rietman: "Er komt nu iets heel moois voor in de plaats, dat moeten de bewoners ook niet vergeten."

De groenstrook die deels moet wijken voor de Knarrenhof (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Ik begrijp wel dat het pijn doet dat de groenstrook weggaat, maar er komt passende beplanting voor terug, en ik hoop dat we dat toch samen met de omwonenden en de bewoners van de Knarrenhof kunnen vormgeven", zegt Rietman.

Geen vertraging meer?

De vertraging in de bouwplannen heeft ertoe geleid dat een aantal potentiele bewoners al is afgehaakt, omdat ze hun eigen huis al uit moesten, maar ook omdat ze geen ruzie in het dorp willen. Kwalijk, vindt Peter Prak van stichting de Knarrenhof: "We zullen uiteindelijk alles wel verkopen, maar het is juist zo mooi als mensen uit Hasselt zelf hier terecht kunnen, en niet weggejaagd worden door al het gedoe".

Hij hoopt dat de bouw nu echt snel kan beginnen: "Als de omwonenden toch nog naar de Raad van State stappen levert dat weer extra vertraging op, en elke maand vertraging wordt een huis duurder, dat is doodzonde. Ze zullen ook geen gelijk krijgen, dan is het alleen maar om nog dwars te zitten ".