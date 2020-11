Run op vakantiehuisjes door corona

Zodra er een vakantiehuisje te koop komt, staat de telefoon bij het makelaarskantoor van Jan Henk Berendsen roodgloeiend. Tientallen mensen willen bezichtigen. Vakantie in eigen land en in een eigen huisje is door de corona crisis erg populair geworden.

Behalve het veilige gevoel van vakantie in eigen land spelen meer dingen mee bij de run op vakantiehuisjes. Zo gaat de overdrachtsbelasting volgend jaar omhoog van twee naar acht procent voor niet-eigen-woningen. "Er zijn nog veel mensen die nog voor het einde van het jaar een recreatiewoning willen kopen", zegt makelaar Jan Henk Berendsen van RobersVincent Makelaars uit Holten.

Op afstand werken

De recreatiewoningen op De Borkeld zijn extra populair omdat het gebied geen deel uitmaakt van een park. "Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen met het neerzetten van vakantiehuisjes in dit gebied. Het zijn allemaal particuliere eigendommen. Toen in maart alle parken in lock-down gingen, kon je hier nog recreëren", zegt Berendsen.

En dat is niet de enige reden dat deze huisjes populair zijn. "Overal ligt al glasvezel in de grond. In alle rust op afstand werken kan hier ook heel erg goed", weet Berendsen.

Berendsen ziet ook een verschuiving van het soort mensen dat een huisje koopt. "Vroeger waren het vooral zestigers die hier rust kwamen zoeken. Nu zie je veel stedelingen en jonge gezinnen. Dat heeft deels te maken met het feit dat op afstand werken steeds normaler wordt", zegt Jan Henk Berendsen.

Zelf recreatiewoning kopen?

Bij het aankopen van een vakantiehuisje moet je niet over één nacht ijs gaan. De financiering is niet gemakkelijk, tenzij je genoeg eigen geld hebt. Maar ook het onderhoud en alles wat daarbij komt kijken vergt veel tijd.

Wil je het huisje ook verhuren, dan heeft dat ook gevolgen voor de belasting. Het huis komt dan in box 3 voor vermogensrendementsheffing. De huuropbrengsten zijn dan overigens weer belastingvrij.

Koop je een huisje op een park, dan betaal je soms grondpacht en servicekosten. Bovendien kun je te maken krijgen met parkregels. Lees je daarom van te voren goed in.