Happy Halloween: spooktuin in Deventer trekt veel bekijks

Het begon allemaal vijf jaar geleden. Het eerste skelet werd gekocht en zoontje Jeremy was meteen verkocht. "Dat vond hij zo leuk. Toen is het balletje eigenlijk gaan rollen", vertelt Martijn Zandkamp. "Het is eigenlijk een soort traditie geworden."

Halloween

Inmiddels is het een uit de hand gelopen hobby. Half oktober begint Martijn met het plaatsen van flikkerende lichten, uitgeholde pompoenen en zwevende spoken. "Het is typisch Amerikaans, maar je ziet het steeds meer in Nederland."

De Halloween-tuin trekt vooral veel bekijks. "Overdag zie je mensen die langs ons huis lopen of fietsen toch even stoppen om te kijken. Er zijn ook ouders die speciaal even met hun kinderen omfietsen om een blik in de tuin te werpen."

Maar er komen weinig kinderen aan de deur om snoep te halen. "Ja, misschien één groepje. Maar die komt ieder jaar!"