Gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen Enschedeërs die verdacht worden van oplichting via Marktplaats

Tegen een 25-jarige man uit Enschede is voor de rechtbank in Almelo 45 maanden gevangenisstraf geëist. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de spin in het web van grootschalige oplichting via Marktplaats. Tegen drie plaatsgenoten (22 tot 27 jaar) zijn straffen van één, anderhalf en twee jaar geëist. De strafzaak tegen de vier is over meerdere dagen verspreid.

De 25-jarige verdachte zou samen met de drie anderen mogelijk honderden mensen op slinkse wijze geld afhandig hebben gemaakt. Uit het hele land zijn aangiftes binnengekomen, in totaal meer dan vierhonderd.

De oplichters zouden actief zijn geweest in de periode van 1 december 2015 tot en met 6 februari 2017. Bedragen die zijn buitgemaakt variëren van enkele honderden tot ruim 10.000 euro.

Vaste werkwijze

Telkens was er sprake van een vaste werkwijze. Er werd contact gelegd met een verkoper naar aanleiding van een door hem of haar geplaatste advertentie op Marktplaats. Om zich te legitimeren werden onrechtmatig verkregen identiteitskaarten, rijbewijzen en bankpassen gebruikt. Daarna werd gevraagd naar het bankrekeningnummer van het slachtoffer en werd geprobeerd de inloggegevens te krijgen.

Als verkopers argwaan kregen, dan bouwde de verdachte er volgens de officieren van justitie een heel verhaal omheen. “De verdachte wist stap voor stap met smoesjes en verhalen vertrouwen te winnen. En als dat niet meer hielp, was hij ronduit dreigend.”

Rekeningen van derden

Vervolgens werd geld van de rekening van het slachtoffer overgeboekt naar rekeningen van derden, zogeheten katvangers. Zij waren overgehaald om hun bankrekening ter beschikking te stellen of stelden die uit eigen beweging beschikbaar. Met de passen en pincodes van die rekeningen werd dan het gestolen geld geïncasseerd.

De drie medeverdachten kregen bericht van de hoofdverdachte dat er geld was gestort. Zij zorgden dat het geld binnen een uur was opgenomen of betaalden er goederen mee die waren besteld bij webwinkels.

Criminele organisatie

Gelet op de snelheid waarmee de achtereenvolgende acties plaatsvonden en de verschillende handelingen, zijn volgens het OM per oplichting meer verdachten betrokken geweest, die werkten volgens een van tevoren afgesproken taakverdeling. Dat maakt volgens justitie dat hier sprake is van een criminele organisatie. De samenwerking blijkt onder meer uit opgenomen en afgeluisterde gesprekken.

De hoofdverdachte is oplichting, identiteitsfraude en computervredebreuk ten laste gelegd. Volgens het OM is hij de 'intellectuele dader met een leger loopjongens om zich heen'. Een getuige verklaarde bij de rechter-commissaris dat 'heel Enschede weet dat hij een oplichter is.' De andere drie verdachten is onder meer gewoontewitwassen en –heling ten laste gelegd, of een poging daartoe.

Andere verdachten

De zaken van twaalf andere verdachten, de katvangers, zijn ruim een jaar geleden al afgedaan. Zij kregen alle twaalf een taakstraf opgelegd. Twee andere betrokkenen werden afgelopen maart al door de politierechter veroordeeld.