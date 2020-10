Wout Brama 'weer' de heerser op het middenveld FC Twente: "Ik ben voor mijn gevoel nooit weggeweest"

"In het medialandschap gaat het altijd van uitersten. Of het nou heel slecht is of heel goed, ik houd daar nooit zo van", vervolgt hij. Brama, op wie vorig jaar karaktermoord werd gepleegd door de technische staf, werd onder Gonzalo Garcia niet meer serieus genomen.



Geen verrassing

"Vorig jaar was natuurlijk geen fijn jaar en dit jaar zit ik er lekker in", zegt hij met een glimlach. "Maar ik ben voor mijn gevoel nooit weggeweest. Voor mij is het geen verrassing, blijkbaar voor anderen wel."

PEC Zwolle

Wout Brama, die deze week ontbrak in de basisopstelling tegen De Graafschap, zal weer in de basis starten tegen zijn voormalig werkgever. Ook Václav Cerný, Jayden Oosterwolde en Joël Drommel keren terug in de beginformatie van trainer Ron Jans. Ook de geblesseerden Jesse Bosch en Kik Pierie zijn weer aan boord bij de hoofdmacht. Pierie is de meest logische vervanger voor Dario Dumic, die enkele weken is uitgeschakeld met een spierblessure.



De Oosttribune

De derby tussen FC Twente en PEC Zwolle, dat in de competitie nog nooit won in Enschede, is te volgen via De Oosttribune op Radio Oost. De wedstrijd begint om 18.45 uur.