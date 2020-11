'Amerikaanse' Raaltenaar Chuck Borden over Trump en Biden: 'het zijn allebei idioten'

Stemmen doet hij niet, 'ik houd niet van politiek'. Maar zeker nu niet. "Zijn dit echt de twee beste mensen die ze kunnen vinden in heel Amerika? Ik houd van Amerika, maar schaam me voor de politiek daar", zegt de 57-jarige stuntman Chuck Borden vanuit Raalte.

Juichende en rennende kinderen die tijdens een kinderfeestje acrobatische stunts uithalen in Sporthal Tijenraan in Raalte. Chuck Borden kijkt er glimlachend naar, en ze hangen aan z'n lippen, want een echte Amerikaanse stuntman heeft natuurlijk iets magisch.

Door een brandend raam duiken zit er hier niet in, dat kon op z'n oude locatie, maar hier sluit hij af met een sprong vanaf de tribune, waarbij de kids landen op hun rug op een reusachtig luchtkussen. Net als in een echte film. Borden organiseert de kinderfeestjes met zijn bedrijf Stuntcamp.

Kinderfeestjes

Voornamelijk woont hij in Raalte. Hij ontmoette z'n vrouw een jaar of 15 geleden in Las Vegas en ging met haar mee naar Salland, en als hij niet aan het werk is voor films organiseert hij met zijn bedrijf kinderfeestjes.

Politiek

Borden vertelt dat hij nog steeds van zijn land houdt, maar niet van de politiek daar. "Ik houd helemaal niet van politiek en ik vind beide kandidaten niet goed, ik denk dat het allebei idioten zijn. Vier jaar geleden met Trump en Hillary dacht ik al 'zijn dit de twee beste mensen die we kunnen vinden', en nu denk ik hetzelfde met Trump en Biden."

Regelmatig is Borden terug in Amerika om als stuntman of stuntcoordinator te werken voor films. Op z'n T-shirt staat FF9, wat staat voor Fast & Furious 9, een successerie waarbij hij in deel 9 meewerkte aan een eindeloze serie stunts met auto's. De film komt volgend jaar uit. Amerika is het land waar hij trots op is, maar tegelijkertijd schaamt hij zich voor de politiek: "Als ik zie hoe ze mensen in conflict brengen met elkaar, daar schaam ik me voor. Soms word ik er hier op aangekeken dat ik Amerikaan ben."

Trump of Biden?

In de afgelopen jaar is er volgens Borden wel het een en ander ten goede veranderd: "Er zijn meer banen, minder armoede, werkloosheid is gedaald, maar als Trump dan z'n mond opendoet en gaat twitteren zet hij zichzelf, en ons allemaal, voor schut. Dat is best droevig. En aan de andere kant is er Joe Biden, die al vijftig jaar in de politiek zit. Ik zou je niet kunnen zeggen wat hij heeft gerealiseerd, hij is ook maar een marionet."

Kortom; de stem van Chuck Borden krijgt geen van beide kandidaten. Hij wacht in Raalte op nieuw werk, maar het zou maar zo kunnen dat er door corona dit jaar geen werk meer is. En ook de kinderfeestjes lopen terug. Maar hij doet het niet voor het geld: "Als ik geld wilde verdienen investeerde ik wel in vastgoed. En dit geeft me het gevoel dat ik iets doe dat er toe doet, en dat geeft me plezier en energie."