Twents advocaat wil dat zijn collega's Sanderink en Van Egten boycotten: "Wij zijn geen hoeren van de rechtspraak"

Volgens Dunhof zijn beide partijen 'onverzoenlijk' en niet op zoek naar beëindiging van hun conflict: "Gelijk de rechter in deze al stelt geeft het geen pas zoveel beslag op de rechtspraak te leggen voor twee onverzoenlijke partijen, waarbij welk vonnis of oordeel ook, enkel aanleiding vormt voor een nieuwe, inmiddels veelal zinloze gebleken, procedure."

'Wij zijn geen hoeren van de rechtspraak'

Op Linkedin doet Dunhof een oproep aan zijn 'confrères': "Ik doe een oproep aan ALLE collega advocaten; laten wij als dominus litus deze beide partijen in geen enkel geschil nog bijstaan! Wij zijn geen hoeren van de rechtspraak maar oefenen een nobel beroep uit, waarbij het niet past ons voor hun karretje te laten spannen." (dominus litus is advocatenjargon, letterlijk: 'meester van het proces')

Oproep Han Dunhof op Linkedin (Foto: Linkedin)

Sanderink: 'Mijn zakken zijn dieper dan die van jou'

Eerder in de procedure heeft Sanderink in 2019 toegegeven dat hij in een allereerste gesprek Van Egten waarschuwde niet tegen hem te gaan procederen. Hij liet haar op het kantoor van haar toenmalige advocaat Philip Schol weten: "Mijn zakken zijn dieper dan die van jou". Daarmee bedoelde multimiljonair Sanderink dat hij over zijn vermogen kan beschikken om haar desnoods 'kapot te procederen'.

De ruzie startte in november 2018 met een telefoongesprek waarbij Sanderink zijn voormalig geliefde Van Egten van alles verweet, waaronder diefstal bij zijn bedrijven. Het lukte beiden niet de zaak te schikken waarna op 3 april vorig jaar de juridische oorlog begon met een kort geding. Daarbij eiste Van Egten rectificatie van Sanderink. Later bleek dat Sanderink een nieuwe liefde heeft, de 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek van wie wordt gedacht dat zijn op de achtergrond de conflicten aanstuurt.

Diefstal en FIOD-inval

Sanderink heeft in een aantal artikelen in diverse kranten en bladen Van Egten diefstal verweten uit zijn zonnepanelenbedrijf DSS in Goor en verweet haar ook verantwoordelijk te zijn voor de FIOD-inval bij zijn bedrijf Strukton, februari 2019.

Intussen loopt er een tiental procedures over en weer. Sanderink is herhaaldelijk op de vingers getikt en tot dwangsommen veroordeeld. Die weigert hij steevast te betalen, waarna er procedures volgen om dat geld te krijgen. Bij de laatste procedure in Den Haag, afgelopen donderdag, liet de rechter van dienst weten dat ze de zaak niet ging behandelen.

'U zakt beiden het moeras verder in'

Ze dwong beide partijen een poging tot mediation te doen. De Twentsche Courant Tubantia tekende de woorden van de rechter als volgt op: "En wij vragen ons allemaal in opperste verbazing af hoe het kan dat twee mensen die toch ooit leken te beschikken over gezond verstand, die beiden op hoog niveau hebben gefunctioneerd, hierin verzeild zijn geraakt. Elke procedure leidt ertoe dat u met z’n tweeën verder het moeras inzinkt.”

Ook in een eerdere rechtszaak is de advocaat van Sanderink, De Mol, er door de rechter op gewezen dat hij 'in het beste belang van zijn cliënt moet handelen', en dat dat niet altijd procederen betekent. De Mol liet toen weten dat Sanderink domweg niet anders wil dan doorprocederen.

Komende maandag zal blijken of de woorden van de Haagse rechter invloed hebben gehad en de voormalig geliefden voor een oplossing 'in den minne' gaan.