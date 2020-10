Klusjesman Ruinerwold op vrije voeten in afwachting van proces

Klusjesman Josef B., de Oostenrijkse verdachte in de ‘Ruinerwold-zaak’, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten.

De raadkamer van de rechtbank wees het verzoek van de advocaat van de Oostenrijkse klusjesman vandaag toe.

B. was de klusjesman van het gezin van medeverdachte Gerrit Jan van D. (68). Hij predikte een eigen geloof en zag zichzelf als aartsvader. Tot oktober vorig jaar leefde hij tien jaar lang met zijn zes jongste kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Voorheen woonde het gezin in de Kop van Overijssel.



Josef B. deed onder meer de boodschappen en klussen voor het gezin. Hij ontkent alle beschuldigingen en meent dat hij het slachtoffer is van "een heksenjacht".

Nog geen zicht op proces

B. zit al een jaar vast. Omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak en omdat de rechtsorde minder geschokt is dan in eerste instantie, besloot de rechtbank hem vrij te laten.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting, afgelopen maandag, besloot de rechtbank Van D. binnen afzienbare tijd te bezoeken in de penitentiaire inrichting Schophol. Van D. is als gevolg van een herseninfarct in 2016 dermate gehandicapt geraakt dat hij niet in staat is zijn strafproces te volgen, betoogde zijn advocaat. Hij zou daarom niet meer vervolgd moeten worden. De rechtbank besloot daarop zijn toestand met eigen ogen te willen zien. Wanner dat gaat gebeuren is volgens persrechter Marcel Wolters nog niet bekend.