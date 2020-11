Leegloop dreigt in kleine kernen door tekort aan woningen

Het verschilt een beetje waar je een woning zoekt en welk budget je tot je beschikking hebt. Maar een stel met een gemiddeld inkomen die een starterswoning wil bemachtigen moet er heel snel bij zijn, of kan het simpelweg niet betalen.

"Wie nu op Funda kijkt, ziet een vertekend beeld. Er staan weinig koophuizen op de site, maar de doorloopsnelheid is zo hoog dat er nog wel steeds heel veel transacties zijn. Wie op zoek gaat in de kleine kernen heeft het wel moeilijk om iets te vinden", zegt makelaar Robbin Groeneveld van Weusthuis Makelaars in Tubbergen.

Drie jaar zoeken

Noël Besten (32) uit Haarle heeft een vriendin en een dochtertje en woont in een huurhuis in Haarle. Ze zijn al drie jaar op zoek naar hun eerste koopwoning. "Wij hebben al geluk gehad met deze huurwoning, daar waren destijds al vijftien gegadigden voor. Koopwoningen in onze prijsklasse zijn er bijna niet. We hebben in de afgelopen drie jaar twee woningen bezichtigd. De rest was al weg of te duur", zegt Noël.

De helft van de vrienden van Noël zijn al verhuisd. De meesten naar Raalte. "Daar zijn wel woningen te koop die voldoen aan de wensen", zegt Noël. Maar ik zou hier niet weg willen. Maar als de basisschool zou verdwijnen dan zie ik helaas geen andere optie. Je wilt je kind toch later met de fiets naar school kunnen brengen."

Noël Besten zoekt al drie jaar een koopwoning in Haarle (Foto: RTV Oost)

Basisvoorzieningen lopen gevaar

Plaatselijk Belang Haarle noemt de woningnood onder haar dorpsbewoners een groot probleem. "Er zijn simpelweg niet genoeg huizen. Veel mensen die nu een groot huis hebben, zoals een twee-onder-een-kapwoning, willen graag doorstromen naar een iets kleinere woning. Alleen is daar nauwelijks aanbod in. Hierdoor kunnen ook de jongeren niet doorstromen", zegt John Disselhorst van Plaatselijk Belang Haarle.

Hij vervolgt: "Het gevolg is dat er steeds minder kinderen op de basisschool komen, de verenigingen krijgen geen nieuwe aanwas, jonge gezinnen trekken weg, wat direct gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het dorp. Nu hebben we nog een aantal basisvoorzieningen en dat willen we graag zo houden", zegt Disselhorst.

Lange planvorming

Volgens de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) is dit probleem niet nieuw. Het platteland heeft al tientallen jaren te maken met vergrijzing. "Dat heeft deels te maken met de lange duur van planvorming van nieuwbouw. Jonge stellen hebben niet het geduld om drie tot vier jaar te wachten totdat eindelijk duidelijk is of er een schop de grond in gaat. Ze zijn dan al vertrokken naar grotere omliggende plaatsen", zegt voorzitter Ilse Duursma van de OVKK.

De provincie Overijssel heeft een grote ambitie om de komende tien jaar 60.000 woningen te realiseren. "We zien dat er behoefte is in zowel de steden als in de kleine kernen", zegt gedeputeerde Wonen Monique van Haaf (VVD). "Wij helpen de gemeenten om te kijken waar de woningen moeten komen. Wat is er nodig in de steden, wat is er nodig in de dorpen en wat is er nodig op het platteland. Daar liggen onderzoeken en afstemming onder", zegt van Haaf.

Enquête

Het duurt Haarle allemaal te lang. Vier jaar geleden lag er een nieuwbouwplan klaar dat tot grote teleurstelling toen op het laatste moment niet doorging. "Hier mis je dus een aantal jaar mee. Ondertussen vertrekken veel jongeren naar Raalte of Nijverdal", zegt John Disselhorst van Plaatselijk Belang.

Haarle zit ondertussen niet stil en is erg actief op allerlei gebieden, waaronder wonen. "We hebben een professioneel bureau onderzoek laten doen naar de woonbehoefte in Haarle. Daar is een mooi onderzoeksresultaat uitgekomen waarmee we naar de gemeente zijn gegaan. Die is intussen zover dat ze serieus plannen maken en wellicht grond gaan aankopen voor nieuwbouw in Haarle", zegt Disselhorst.

Stip op de horizon

Noël Besten wil daar wel op wachten. "Ik denk dat ik nog wel maximaal vijf jaar kan wachten, mits er een stip op de horizon staat. Haarle is toch het dorp waar ik graag wil blijven wonen."

"Hier is toch nog de gezelligheid, de dorpsfeesten, een aantal van mijn vrienden wonen hier nog. Het zou mij tegen de borst stuiten als ik ergens anders naartoe zou moeten", zegt Besten.