Van Wonderen voelt dat Go Ahead Eagles 'volgende stap zet'

"Ik ben benieuwd in hoeverre wij zaterdag een vervolg kunnen geven aan wat we maandag hier hebben laten zien", schetst Van Wonderen. "Om met het elftal en met de individuele spelers weer een volgende stap te maken. Ik heb het gevoel dat die stap er komt. Dat er steeds meer vertrouwen, binding en afstemming komt onderling. En het zou mooi zijn als we dat morgen weer gaan zien."

Nagenoeg fitte selectie

In De Adelaarshorst kan Van Wonderen zaterdag beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Op de langdurig geblesseerden Berden (knie) en Van Kippersluis (achillespees) na zijn alle spelers inzetbaar. Ook is de ploeg vooralsnog gevrijwaard van coronagevallen. De selectie en staf ondergingen donderdag een coronatest, maar die uitslag laat nog op zich wachten.

Zaterdagmiddag

Het duel in De Adelaarshorst tegen Excelsior vangt zaterdag om 14.00 uur aan en is live te volgen op Radio Oost en via onze online kanalen.