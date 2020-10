Enschedeër Pieter Omtzigt (CDA) is voorstander van regionaal kiessysteem

"Overijssel wordt dan één kiesdistrict met bijvoorbeeld zeven Kamerleden. Als Overijsselaar kun je dan kiezen; twee van de ene, twee van de andere en eentje van drie weer andere partijen. Dan voorkom je dus die enorme scheefgroei. En is de binding met je regio veel sterker. Wat ik nu zeg is misschien cru, maar als die aardbevingen (in Groningen - red.) in het centrum van Amsterdam waren, hadden de mensen niet zeven jaar hoeven wachten. Omdat daar dus twintig Kamerleden wonen en de hele Nederlandse pers daar is gevestigd."

Ombudsman voor slachtoffers Belastingdienst

'Zorg voor elkaar', is de titel van het programma. Volgens Omtzigt sowieso belangrijk binnen een partij als de zijne, maar ook een beetje ingegeven door de coronacrisis. Naast de invoering van een regionaal kiessysteem pleit het CDA ook voor de invoering van een ombudsman voor mensen die problemen hebben bij de Belastingdienst. Koren op de molen van de Enschedeër, die zich sterk heeft gemaakt voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

"We hebben al twee soorten ombudsman, onder meer speciaal voor kinderen, maar wij willen ook iets op het gebied van de Belastingdienst. Natuurlijk kan er wel eens wat misgaan met 12 miljoen belastingplichtigen. Maar als ik naar mijn mailbox kijk, zijn er nog wel wat ingewikkelde problemen op te lossen."

'Stemmen volgens de coronaregels'

Het idee dat vandaag via minister Kajsa Ollongren naar buiten kwam, om de Kamerverkiezingen te spreiden over drie dagen, wordt door Omtzigt omarmd. "Ik denk dat dat zeer verstandig is. Zeker voor mensen die kwetsbaar zijn. Die willen stemmen en zeker weten dat dat rustig en volgens de coronaregels kan."