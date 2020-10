Dorien Wind uit Almelo gekozen tot voorzitter CDJA Overijssel

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel. Dit hebben de leden vandaag tijdens de ledenvergadering besloten. De vicefractievoorzitter van het CDA in Almelo neemt de taken over van Marc Smellink uit Rossum.

Wind was het afgelopen jaar adviseur van de jonge christendemocraten in Overijssel. ‘’Met mijn ervaring in de politiek hoop ik een bijdrage te mogen leveren. Ik wil verder bouwen aan een actieve en gezellige politieke jongerenvereniging’’, stelt Wind. Naast haar politieke werkzaamheden is ze juridisch adviseur in het gezondheidsrecht.

'Jongeren enthousiasmeren'

"In de provincie en gemeenten zijn veel CDA-jongeren actief", weet de kersverse voorzitter. "Een sterke positie voor jongeren is niet altijd vanzelfsprekend. We gaan ons actiever inzetten om jongeren te enthousiasmeren en te werven voor de politiek.’’

Naast Dorien Wind zijn drie bestuursleden herkozen. Emma van der Heijden (Epe) is secretaris, Laura Mak (Hellendoorn) is penningmeester en Marc Smellink (Dinkelland) is vicevoorzitter.