'Rijk moet burgers verplichten duurzamer te leven'

“Dag kinderen! Papa gaat vandaag actievoeren, misschien moet ik een nachtje in de cel slapen.” Paul Hendriksen (53) uit Olst voert geregeld actie met Extinction Rebellion. “Wij willen dat de politiek meer doet om de klimaatcrisis aan te pakken en door actie te voeren vragen we via de journalistiek hier aandacht voor."

"Ik heb nu vier keer in de cel gezeten, maar wij voeren alleen op een geweldloze manier actie.” Volgens Extinction Rebellion moet het Rijk burgers verplichten beter met het milieu om te gaan. “Overheden hebben als taak om hun burgers te beschermen en dat laat de overheid na, want ze beschermen ons niet tegen de klimaatramp die gaande is.”

“Het is geen persoonlijke mening dat er een klimaatramp gaande is, de wetenschap roept dit al jaren. En er wordt over gesproken door overheden, maar het wordt niet omgezet in beleid. Journalisten hebben een waakhondfunctie, maar toch wordt er bar weinig gepubliceerd over de klimaatcrisis."

Politie

Hendriksen vervolgt: "Als wij een actie voorbereiden, doen wij juridisch onderzoek en weten wij heel goed wat de gevolgen zijn. Onze groepering wordt regelmatig opgepakt op grond van baldadig gedrag. We hebben dan ook gesprekken met de agenten over de klimaatcrisis waaruit vaak blijkt dat ze het met ons eens zijn, maar ze moeten natuurlijk wel hun functie uitvoeren."

"Wij voeren geen acties om mensen bang te maken en gaan ook niet bij particulieren of boeren op de stoep staan. Wel hebben we een aparte tak die zich richt op het agrarisch vlak. Maar zodra iemand geweld gebruikt, is hij niet langer welkom in deze groep. Het is de belangrijkste regel, geweldloos actie voeren."

Burgerberaad

Extinction Rebellion wil graag een burgerberaad. "Dat zijn 150 mensen die echt een afspiegeling zijn van de samenleving en zich dan beraden over één ingewikkeld onderwerp en de politiek moet dan ook naar de uitkomst van dat beraad handelen."

