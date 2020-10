SP doet onderzoek naar veiligheid in trein tussen Zwolle en Emmen

De SP start vandaag een onderzoek onder reizigers en personeel van Arriva naar de sociale veiligheid op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Eerder deze maand nam de vervoerder extra veiligheidsmaatregelen nadat het aantal incidenten de afgelopen tijd sterk was gestegen in de treinen.

Steeds vaker heeft personeel in de trein tussen Zwolle en Emmen last van bijvoorbeeld zwartrijders of reizigers die weigeren een mondkapje te dragen. Daarom lopen stewards in de trein sinds kort rond in duo's, in plaats van alleen. Ook zijn ze uitgerust met bodycams. De provinciale partijen PVV, Forum voor Democratie en SP stelden al vragen over de situatie.

Onderzoek

Vandaag start de SP met een onderzoek naar de sociale veiligheid in de trein tussen Overijssel en Drenthe. Leden van de Statenfracties uit beide provincies en van de partijafdelingen uit Zwolle en Emmen gaan vandaag coronaproof in gesprek met reizigers over de veiligheid in de trein.

”Arriva laat haar steward nu vaak opereren in paren, maar er is geen personeel bij gekomen. Hierdoor is niet altijd meer een steward aanwezig op elke trein op dit traject. Dat zou wel moeten", vertelt Overijssels Statenlid Eva Schaaij. "Hoewel er nu door de coronamaatregelen minder mensen met de trein reizen willen wij de ervaringen van reizigers en personeel horen om de veiligheid op deze lijn te kunnen verbeteren.”

De reizigers kunnen ook digitaal een enquête invullen.