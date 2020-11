Diepenheimer start voedselbos en zet thuisbioscoop in om moeder natuur te redden

Hij ergert zich al jaren groen en geel aan zwerfaval en rommel in bermen. Ook de huidige manier van landbouw bedrijven is hem een doorn in het oog. "Je ziet de natuur achteruitgaan. Wij mensen maken er een grote bende van." Aan de Stegge is begaan met de natuur en maakt zich steeds meer zorgen over de toekomst van moeder aarde. Om te laten zien dat het anders kan, om kennis over te dragen en om te praten over het thema start hij binnenkort met een voedselbos en bouwt een kenniscentrum.

Detail schets voedselbos van Aan de Stegge (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Voedselbos

Volgende maand gaat de eerste schop de grond in van een hectare groot voedselbos. "Eigenlijk is het niets anders dan een natuurlijk bos dat opgebouwd is uit zeven lagen. Aan de randen staan hoge bomen die wind en vorst tegenhouden. Binnenin staan planten en bomen die oogst opleveren." Aan de Stegge liep al lange tijd rond met de gedachte om een voedselbos aan te leggen maar wist niet precies hoe. "In 2015 viel alles op z'n plaats toen ik het boek van Mark Shepard las. In 'Herstellende landbouw' schrijft de Amerikaan dat alles wil groeien, als de bodem maar in balans is."

De 'Kleinste bioscoop van Nederland' met nu twintig stoelen en 'groener' filmaanbod (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Kleinste bioscoop van Nederland

Aan de Stegge is onder andere meubelmaker en had in z'n vorige woning aan de rand van Diepenheim een bioscoop in het souterrain. Tien bezoekers per keer konden een van de duizenden dvd's bekijken. Op de huidige locatie vlakbij Huize Westerflier is het aantal zitplaatsen verdubbeld en kunnen bezoekers naast het bestaande filmaanbod ook kijken naar documentaires en educatieve reportages over alternatieve manieren van bodembewerking en klimaatverandering.