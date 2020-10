Keet radiopiraat Tik van de Meuke in Sint Jansklooster afgebrand, binnen een dag 16.500 euro opgehaald voor wederopbouw

De keet van piratenzender Tik van de Meule in Sint Jansklooster is afgelopen nacht afgebrand. De steun vanuit de lokale samenleving voor het gedupeerde piratenteam is echter hartverwarmend: binnen een dag is al 16.500 euro ingezameld voor wederopbouw van de radiozender.

De brand, die ontstond om onbekende oorzaak, werd om 03.26 uur ontdekt door de hond van de buren. Deze begon te blaffen waarop de bazin van de viervoeter wakker werd. Toen ze uit het raam keek zag ze de keet van de jongens in brand staan. De familie werd uit bed getrokken en de brandweer gebeld. Daarna vlogen de buren naar de paardenschuur naast de brandende keet. Snel werden alle paarden uit de schuur gehaald en in veiligheid gebracht.

Platen en apparatuur in vlammen op

Van de keet, die werd gebruikt voor uitzendingen van het piratenstation, bleef niets meer over. Op het moment van de brand werd er niet uitgezonden. Wel is er voor enkele tienduizenden euro’s aan vinylplaten en apparatuur in vlammen opgegaan volgens de lokale nieuwssite Land Veno Actueel. Ook meldt de site dat er mogelijk kortsluiting is ontstaan.

Dat Tik Van De Meule een populair piratenstation is blijkt uit een crowdfundingsactie die is opgezet door een luisteraar. Al meer dan 500 fans hebben een duit in het zakje gedaan zodat hun favoriete radiozender snel weer te beluisteren is op de FM-band. De teller gaat zaterdagmiddag rap richting de 20.000 euro.

Donaties en steunbetuigingen

Andere radiopiraten laten via donaties weten: “Kerels. Dit is onvoorstelbaar zonde, geld brengt de platen niet terug, maar helpt in ieder geval wat. Succes!”. Het team van Tik Van De Meule laat zelf weten dit te ervaren als een nachtmerrie, maar ook dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen. De brand is geen reden om een punt te zetten achter het uitzenden van Hollandse muziek.