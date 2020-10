Go Ahead Eagles doelpuntloos gelijk tegen Excelsior

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles een punt overgehouden aan het duel met Excelsior. De wedstrijd in De Adelaarshorst kende uiteindelijk geen winnaar, want het bleef doelpuntloos gelijk: 0-0.

Trainer Kees van Wonderen liet de basiself die afgelopen maandag NAC Breda in de eerste ronde van KNVB Beker (6-0) kleineerde in tact. Daardoor was er weer een plek ingeruimd voor de Franse spits Rabillard en Eddahchouri.

Matige eerste helft

In een weinig enerverende eerste helft viel er niet bijster veel te beleven aan de Vetkampstraat. De grootste kans was voor de gastheren en die kwam op naam van Eddahchouri. De aanvallende middenvelder werd vrijgespeeld door Eyibil, maar in kansrijke positie schoot Eddahchouri voorlangs het doel van Damen. Vlak voor rust kwam het eerste echte wapenfeit van de Rotterdammers van de voet van Baas, maar zijn vrije trap ging over.

Licht overwicht Go Ahead

Ook in het eerste gedeelte van de tweede helft waren de mogelijkheden voor beide doelen spaarzaam. Go Ahead kreeg gaandeweg wel een licht overwicht, maar tot grote kansen leidde dat niet. Twee speldenprikken van Eyibil gingen naast en over.

Kansen Excelsior

Een klein kwartier voor tijd moest Gorter handelend optreden bij een afstandsschot van Wieffer en in de aanval die daarop volgde wist de doelman van de thuisploeg zich wederom te onderscheiden door een inzet van Meijer, via de paal, uit het doel te houden. Go Ahead Eagles probeerde in de slotfase, mede door het inbrengen van Mulenga, nog een overwinning te forceren, maar dat offensief leverde uiteindelijk niets op. Daardoor eindigde het duel in Deventer zoals die begon: 0-0.

Go Ahead Eagles - Excelsior 0-0

Arbiter: Hensgens

Geel: Idzes, Wieffer, Corboz

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Eddahchouri (Corboz/52), Brouwers; Eyibil (Mulenga/80), Hendriks, Rabillard (Ross/67)

Excelsior: Damen; Horemans, Matthys, Fischer, Tjoe-A-On; Baas (Oude Kotte/76), Wieffer (Den Heeten/87), Niemeijer (Meijer/76); Seys (Mendes Moreira/80), Omarsson, Zwarts.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie.